El Baxi Manresa no es precipitarà amb el substitut de Xevi Pujol

La marxa de Xevi Pujol cap al Baskonia obliga el Baxi Manresa a buscar un substitut al capdavant de la direcció esportiva del club. Aquesta és una figura clau que pot marcar l'èxit o el fracàs d'un projecte. Per aquest motiu, el club bagenc es prendrà el temps que sigui necessari per trobar la millor opció possible i no es precipitarà.

"La identitat serà bàsica", va expressar Josep Maria Herms en l'acte de comiat de Xevi Pujol. Així ho va fer el Baxi Manresa quan va buscar un substitut a Pedro Martínez i no serà diferent en el cas del nou director esportiu. El president va explicar que hi ha noms a l'agenda però va afegir que "seria de mals professionals i de molt atrevits si en qüestió de tres dies contractem el primer que passi per la porta. La decisió no és fàcil, s'ha de buscar un perfil molt concret seguint una línia que vulgui competir amb el que estem fent i això no és un pim, pam, pum. Hem d'anar pas a pas".

Contractar un nou director esportiu és una de les feines que té el club bagenc però no l'única. Un altre cavall de batalla és saber si el Baxi Manresa jugarà o no alguna competició europea i quina. El canvi de criteri d'equips com el Gran Canaria i el Joventut dificulta les opcions dels manresans de jugar la propera Basketball Champions League. Per aquest motiu, disputar l'Eurocup és una possibilitat que es contempla al Nou Congost. De fet, ja hi ha hagut reunions amb els organitzadors per explotar aquesta via.