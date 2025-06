Xevi Pujol va deixar embastats els fitxatges de Benitez i Knudsen per al Baxi Manresa

Xevi Pujol va treballar fins el darrer minut com a director esportiu del Baxi Manresa abans d'anunciar que es desvinculava del club i fitxava pel Baskonia. Segons avancen respectivament el portal especialitzat francès Be_BasketFr i el periodista Chema de Lucas, el club bagenc té molt avançades les incorporacions d'Hugo Benitez i Gustav Knudsen.

Benitez és un base nascut a Perpinyà fa 24 anys que la darrera temporada ha jugat amb el JL Bourg amb qui ha arribat a les semifinals de la lliga francesa. Es tracta d'un director de joc força alt, 1,92 metres d'alçada, que a les darreres temporades ha anotat a l'entorn d'uns vuit punts a la competició domèstica. A la darrera Eurocup, l'anotació s'ha enfilat fins als 8,8 punts a més d'afegir-hi 2,5 rebots, 5,2 assistències i 1,2 pilotes recuperades. Benitez va ser company de Bodian Massa la temporada 2023/24.

Per la seva part, Knudsen és un escorta danès que mesura 2,02 metres. És un jugador que computa com a jugador de quota ja que es va formar a les categories inferiors del Casademont Saragossa amb qui va debutar a la Lliga Endesa abans de complir la majoria d'edat. Després de deixar el conjunt aragonès, va tornar al seu país per jugar amb el Bakken Bears i passar després al Charleroi belga. Allà va coincidir amb Archange Izaw-Bolevie que ha estat el primer fitxatge confirmat pel Baxi Manresa.