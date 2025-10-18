El CE Manresa busca consolidar-se a la part alta davant la Fundació Grama al Congost

El CE Manresa rebrà aquest diumenge a les 12 del migdia la Fundació Esportiva Grama en un duel de màxima igualtat i rivalitat directa, amb tots dos equips empatats a 11 punts i immersos en la lluita per les primeres places del grup.
Duel directe per seguir a dalt
Els manresans i els colomencs arriben a la cita amb tres victòries, dos empats i una sola derrota, un balanç que els manté a la part alta de la classificació. La jornada pot resultar clau, ja que l'ensopegada de l'Hospitalet a casa davant el Tona (1-2) obre la porta a escalar posicions, fins i tot a la tercera plaça o més amunt, segons la resta de resultats del cap de setmana.
Les baixes condicionen Trullàs
L'entrenador del CE Manresa, Sergi Trullàs, tornarà a tenir les absències de Joel i Munells, que continuen lesionats de llarga durada. Malgrat les baixes, el tècnic confia en mantenir la bona dinàmica competitiva que ha permès a l'equip mantenir-se invicte a casa aquesta temporada.
El duel al Congost es preveu intens i equilibrat, amb dues plantilles en forma i un objectiu compartit: consolidar-se entre els aspirants de la zona noble de la taula.