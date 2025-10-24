El CE Manresa busca estabilitat i retrobar el bon joc en la visita al filial de l'Europa

El CE Manresa visitarà aquest diumenge Gràcia per enfrontar-se, a partir de les 12 del migdia, al filial del CE Europa, amb la voluntat de normalitzar joc i resultats després d'un inici de lliga molt irregular en què ha encadenat partits de qualitat i victòries importants, amb altres enfrontaments en els quals ha mostrat daltabaixos de joc que l'han dut a perdre uns punts que ara el situarien en posicions capdavanteres del grup 5 de Tercera RFEF.
Després de la traumàtica derrota de diumenge passat a casa contra la Fundació Grama, en un partit que va tenir de tot, errors arbitrals clamorosos inclosos, els homes de Sergi Trullàs s'enfronten al B d'un Europa, que -el seu primer equip- actualment lidera el seu grup a Primera RFEF quan només fa tres temporades estava una categoria per sota dels del Congost.
El segon equip del club gracienc, però, viu una tendència gairebé inversa a Tercera RFEF. Es troba a la part baixa de la classificació amb només una victòria -un 0-3 a l'històric Camp d'Esports de Lleida-, però amb quatre jornades consecutives sense perdre després de caure en els tres primers partits de lliga.
El CE Manresa jugarà diumenge amb les baixes de Joel i Munells, i els dubtes de Momoh i Matuvi, que no van ser ni convocats fa set dies contra els de Santa Coloma. Trullàs tampoc no podrà comptar amb Falgueras, que va ser expulsat amb una targeta vermella molt rigorosa diumenge passat.