La Corriols va reunir gairebé 800 participants i consolida el seu esperit festiu i popular

Prop de 800 corredors van participar diumenge a la Corriols 2025 de Sant Salvador de Guardiola, en una jornada marcada per l'ambient festiu i la gran afluència de públic. Amb recorreguts de 22, 10 i 5 quilòmetres i la modalitat infantil Corriolets, la prova s'ha convertit en una de les cites més consolidades de la Catalunya Central.
Una cita esportiva plenament consolidada
La boira matinera no va restar gens d'energia a la zona esportiva de Sant Salvador de Guardiola, punt de sortida i arribada de la Corriols 2025, que diumenge va congregar prop de 800 participants i centenars d'acompanyants. L'esdeveniment, que ja suma catorze edicions, continua creixent i reforça el seu caràcter popular i integrador.
Enguany, la prova ha comptat amb corredors vinguts del Bages, de la resta de la demarcació i fins i tot de l'estranger, repartits en tres recorreguts principals -22, 10 i 5 quilòmetres-, a més de la categoria Corriolets, destinada als més petits.
La Corriols va néixer fa més d'una dècada de la mà d'un grup d'entusiastes de l'esport amb l'objectiu de fomentar l'activitat física i donar a conèixer l'entorn natural del municipi. Avui, aquest esperit inicial es manté intacte, amb una organització que combina l'experiència dels fundadors i la incorporació de nous voluntaris.
Relleu generacional i esperit d'equip
Des de l'organització, s'ha posat en valor el relleu generacional que ha permès mantenir viva la cursa. "Molts de nosaltres formem part de l'organització gràcies a una herència dels nostres pares, que van començar aquesta cursa. Veure que el projecte continua creixent és una satisfacció enorme", han explicat.
Els responsables ja treballen en la quinzena edició del 2026, amb la voluntat de preparar una cita especial que continuï fent créixer l'esperit de comunitat que envolta la Corriols.
Reconeixement institucional i social
L'acte de lliurament de premis va comptar amb la participació de l'alcaldessa Anna Llobet, el regidor d'Esports, i els representants de dues de les empreses col·laboradores: Sergi Macià, director de Mutuacat, i Dídac Contreras, director de Collbaix Access Solutions.
En la seva intervenció, Anna Llobet va destacar "el treball de tots els voluntaris, organitzadors i col·laboradors que fan possible l'èxit total de la Corriols", i va remarcar el valor que té per al municipi una prova que combina esport, natura i convivència.
Els guanyadors de la cursa de 22 quilòmetres varen ser Núria Tarragó i Jan Margarit; de la de 10 quilòmetres, Ivette Sánchez i Adrià Serra, i de la de 5 quilòmetres, Albada Blay i Marc Valdés.
Una festa esportiva amb esperit local
Amb el pas dels anys, la Corriols s'ha convertit en molt més que una cursa: és una autèntica festa esportiva que mobilitza tot el poble i que ja és part essencial del calendari del Bages.