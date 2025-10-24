El Covisa Manresa busca estrenar el compte de victòries aquest dissabte contra el Lleida

El Covisa Manresa afronta aquest dissabte a les 6 de la tarda al pavelló municipal del Pujolet la setena jornada de la Segona Divisió B, grup 3, davant el Lleida. Serà un partit important per a tots dos conjunts, situats al fons de la classificació, separats només per un punt.
Duell directe a la zona baixa
El d'aquest dissabte serà el quart partit al Pujolet del Covisa Manresa en aquesta lliga. L'equip rebrà un Lleida que ocupa la penúltima posició, amb un punt més que els manresans. Els bagencs buscaran trencar la dinàmica negativa i sumar una victòria que els permeti escalar posicions a la classificació.
El Lleida, irregular i amb resultats adversos
El conjunt lleidatà arriba a Manresa després d'un inici de temporada molt discret. Va començar la lliga amb una golejada encaixada a les illes davant Palma (10-2) i va continuar amb derrotes contra Ye Faky Cocentaina (1-3) i l'Hospitalet (5-1). A partir d'aquí, va aconseguir empatar a quatre gols amb el Natació Sabadell, però va tornar a caure a Castelló (3-1) i, en l'última jornada, va ser golejat per Industrias (3-7) a casa.
El Covisa, solvent en les primeres parts però penalitzat a la represa
Estadísticament, el Covisa Manresa ha perdut tots els partits a la segona part, sovint amb resultats ajustats. Els gols rebuts es concentren a l'inici i al final de les segones meitats, mentre que a l'equador dels períodes l'equip rarament encaixa. Cal destacar que, en totes les primeres parts excepte una (contra Les Corts), els manresans han arribat al descans amb el marcador igualat o favorable.
Baixes destacades al conjunt manresà
Per aquest partit, el Covisa Manresa tindrà les baixes d'Aleix Pérez, Llucià, Checa, el fins ara juvenil Carrillo i Abdel, mentre que Asís és dubte per molèsties físiques.