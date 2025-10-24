Turons i cims del Bages s'il·luminaran amb farells per reivindicar la proclamació de la República

Diversos turons i cims del Bages s'il·luminaran aquest dissabte al vespre en una acció organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya per recordar el 27 d'octubre del 2017, data de la proclamació de la República Catalana.
Il·luminació simultània de muntanyes
L'acció tindrà lloc aquest dissabte, dia 25, entre les 9 i les 12 de la nit, i consistirà a encendre farells en muntanyes i turons de tot el país. L'objectiu és fer visible, de manera simbòlica, el compromís amb la República Catalana proclamada pel Parlament ara fa vuit anys.
Al Bages, els punts triats per a la il·luminació seran Sant Jeroni, Coll d'Estenalles, Roques Albes, Collbaix, la Pòpia del Montgròs, el Cogulló de Can Torra i el coll de Can Massana.
Una seixantena de punts arreu del país
L'acció tindrà també presència a altres comarques centrals, com el Berguedà, l'Anoia i el Solsonès, i a tot Catalunya s'il·luminaran una seixantena de cims i indrets destacats.