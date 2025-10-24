24 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Política

Turons i cims del Bages s'il·luminaran amb farells per reivindicar la proclamació de la República

L'ANC i la Federació d'Entitats Excursionistes impulsen una acció simultània a tot el país per recordar el 27 d'octubre de 2017

  • El Collbaix serà un dels punts que s'il·luminaran amb farells -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 d’octubre de 2025 a les 19:12

Diversos turons i cims del Bages s'il·luminaran aquest dissabte al vespre en una acció organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya per recordar el 27 d'octubre del 2017, data de la proclamació de la República Catalana.

Il·luminació simultània de muntanyes

L'acció tindrà lloc aquest dissabte, dia 25, entre les 9 i les 12 de la nit, i consistirà a encendre farells en muntanyes i turons de tot el país. L'objectiu és fer visible, de manera simbòlica, el compromís amb la República Catalana proclamada pel Parlament ara fa vuit anys.

Al Bages, els punts triats per a la il·luminació seran Sant Jeroni, Coll d'Estenalles, Roques Albes, Collbaix, la Pòpia del Montgròs, el Cogulló de Can Torra i el coll de Can Massana.

Una seixantena de punts arreu del país

L'acció tindrà també presència a altres comarques centrals, com el Berguedà, l'Anoia i el Solsonès, i a tot Catalunya s'il·luminaran una seixantena de cims i indrets destacats.

Et pot interessar