La Sagrada Família de Manresa demana que es posi el nom del pintor Jaume Casacuberta a un carrer del barri

L'Associació de Veïns de la Sagrada Família amb el suport del Cercle Artístic de Manresa ha iniciat una recollida d'adhesions per demanar a l'Ajuntament que el pintor Jaume Casacuberta Roma (1932-2020) doni nom a un carrer del barri manresà. La proposta vol reconèixer la seva trajectòria artística i el seu compromís amb la vida cultural i veïnal de la ciutat.
Una proposta per preservar la memòria de l'artista manresà
La iniciativa busca retre homenatge a una de les figures més estimades i representatives de la pintura manresana del segle XX. Les entitats plantegen que un vial adjacent al carrer del Vallès, al barri de la Sagrada Família, porti el nom de Jaume Casacuberta Roma, un espai especialment simbòlic perquè és on s'hi va pintar, el juny passat, un mural de Txema Rico d'homenatge a l'artista.
Diverses entitats culturals i socials de la ciutat ja han mostrat el seu suport a la petició, tot destacant la implicació de Casacuberta en la vida cultural i associativa de Manresa i del Bages. En el text que s'està fent arribar a les entitats, el Cercle subratlla que "els mèrits del Jaume Casacuberta com a persona implicada en la vida cultural de Manresa i comarca, el món de l'art, les associacions veïnals i altres col·lectius el fan plenament mereixedor d'aquest reconeixement".
La proposta encara es troba en fase de recollida d'adhesions i es presentarà pròximament a l'Ajuntament de Manresa per tal que es valori la seva incorporació al nomenclàtor municipal.
Un referent de l'Escola Manresana i del Cercle Artístic
Jaume Casacuberta i Roma va néixer l'any 1932 a la Colònia Jorba de Calders i des de jove va mostrar una clara vocació artística. Amb només catorze anys, s'instal·là a Manresa, on es va formar a l'acadèmia del pintor Evarist Basiana i amplià coneixements a l'escola Parramon de Barcelona. Va ser un treballador incansable i autodidacta, que va fer del dibuix, l'oli i l'aquarel·la els seus llenguatges d'expressió més constants.
Va ser membre fundador del Grup 13 i un dels pilars del Cercle Artístic de Manresa, entitat amb la qual sempre va mantenir una estreta vinculació. Al llarg de la seva carrera, va retratar Manresa i el Bages amb una sensibilitat especial per la llum i el color, i va convertir fires, mercats i racons urbans en temes recurrents de la seva obra.
El 2013 va exposar al Centre Cultural el Casino una mostra retrospectiva dels seus 50 anys de pintura, i anys més tard va continuar presentant treballs a diferents espais expositius de la ciutat.
Reconeixements després de la seva mort
Casacuberta va morir el 7 de gener del 2020, als 87 anys. Un any després, la seva família va fer una donació de part de la seva obra al Museu de Manresa, amb 25 dibuixos, 18 aquarel·les i 12 pintures, a més d'un extens fons documental amb prop de 300 catàlegs d'exposicions. Aquella donació va permetre ampliar el fons d'artistes locals del museu i assegurar la conservació i difusió del llegat del pintor.
L'any 2024, el Cercle Artístic de Manresa li va dedicar una exposició d'homenatge a la Casa Lluvià, coincidint amb el centenari de l'entitat. La mostra va recuperar una sèrie d'aquarel·les que Casacuberta havia pintat sobre els espais ignasians de la ciutat, una col·lecció creada en el marc del projecte Manresa 2022.
El mural de la Sagrada Família, punt d'inspiració
El passat juny de 2025, durant les festes del barri de la Sagrada Família, es va inaugurar un mural dedicat a Jaume Casacuberta, obra de l'artista bagenc Txema Rico. El mural, situat a una de les parets que donen al Mercadona, va esdevenir un dels actes més emotius de les celebracions.
Aquest homenatge va posar en relleu la forta vinculació del pintor amb el barri, on havia participat activament en iniciatives culturals i veïnals. El mural s'ha convertit des de llavors en un símbol de memòria col·lectiva i és, de fet, el lloc escollit pel Cercle Artístic per situar-hi el futur carrer o plaça amb el seu nom.
Un reconeixement esperat
Amb aquesta iniciativa, el Cercle Artístic de Manresa vol assegurar que la figura de Jaume Casacuberta continuï present en l'espai públic i en la memòria ciutadana. El seu llegat, tant per la qualitat artística de la seva obra com per la seva dedicació al teixit cultural i social, el situen com una de les figures més rellevants de l'art manresà contemporani.
El projecte, ara en fase de recollida de suports, vol culminar amb un reconeixement visible i perdurable: que un carrer o plaça del barri de la Sagrada Família porti el nom d'un artista que va saber pintar Manresa amb els ulls i amb el cor.