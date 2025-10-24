El Baxi Manresa visita un Real Madrid invicte a casa el darrer any i mig

El Baxi Manresa tancarà la quarta jornada de la Lliga Endesa contra el Real Madrid (diumenge, 19.00h. DAZN). Els bagencs hi arriben amb la moral alta després del triomf de dimecres passat a Salònica que el reviscolava de la derrota de fa una setmana contra el Gran Canaria. Tot i ser una pista d'alta dificultat, els bagencs han guanyat en dues de les quatre darreres visites a l'ara anomenat Movistar Arena. Precisament el Baxi Manresa és el darrer equip en derrotar els blancs a casa seva. Després han sumat 33 victòries seguides.
Diego Ocampo comptarà una altra vegada amb tota la seva plantilla i haurà de descartar un jugador. La freqüència de partits del Baxi Manresa aquesta setmana els ha permès fer aquest divendres "un entrenament molt fort pensant en els dies que venen a partir d'ara. Tornarem de Madrid el dilluns i juguem dimecres. Però ja sabem què és el què hi ha".
El rebot és un dels punts on el Baxi Manresa ha flaquejat més en aquest inici de temporada. Aquest diumenge els seus pivots es trobaran davant Edy Tavares, un dels jugadors més determinants de la Lliga Endesa. "Hem de millorar en el rebot i estar-hi implicats. I no és cosa només dels jugadors interiors. Des de l'exterior també s'ha d'ajudar", explica un Ocampo que posa com a exemple els darrers anys de carrera esportiva de Joan Creus. El base es va especialitzar els darrers anys en capturar rebots en defensa que permetien l'equip sortir al contraatac.
Un dels eterns debats al mon del bàsquet és determinar si als equips grans és millor enfrontar-s'hi a l'inici de temporada o més endavant. L'entrenador gallec ho té clar i afirma que "mai és bo. Tenen molts jugadors molt ben preparats. Ens hem de centrar en nosaltres i jugar al cent per cent cada segon independentment del què passi. És el què a mi m'ocupa per poder competir.
El Real Madrid ha viscut una de les transformacions més grans dels darrers anys. La principal novetat és a la banqueta. Sergio Scariolo ha canviat els papers amb Chus Mateo i torna a ser el tècnic dels madridistes més de vint anys després. A part del relleu a la banqueta sis jugadors han arribat a la capital d'Espanya per suplir els sis jugadors que han abandonat el Real Madrid.
La temporada ha començat de forma irregular a la casa blanca. Dues victòries i una derrota a la Lliga Endesa i tres victòries i tres derrotes a l'Eurolliga. Malgrat uns resultats que puguin sorprendre al parlar del potencial d'un equip com el Real Madrid, són millors als de la passada temporada a la mateixa alçada de competició. A l'Eurolliga, el conjunt madridista duia els mateixos guarismes mentre que a la Lliga Endesa el balanç era d'un triomf i dues derrotes.
Tot i els resultats, el Real Madrid continua sent un rival d'allò més complicat. Jugadors com Facundo Campazzo, Sergi Llull, Alberto Abalde i Edy Tavares no necessiten presentació. A tot aquest estol s'hi han unit entre altres David Kramer, Theo Maledon i l'exNBA Trey Lyles. Ocampo creeu que el Real Madrid "està construint un nou equip i no es pot comparar. No seria just. Estan començant però amb jugadors de molta qualitat, molt tècnics i molt físics".
Emilio Pérez Pizarro, Luis Miguel Castillo i Yasmina Alcaraz són els àrbitres designats per dirigir el partit.