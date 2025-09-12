El CE Manresa buscarà la primera victòria de la temporada al camp del Vilassar de Mar

El CE Manresa visitarà aquest dissabte a 2/4 de 8 del vespre el municipal Xevi Ramon per enfrontar-se a la UE Vilassar de Mar en la segona jornada de la Tercera RFEF. L'equip dirigit per Sergi Trullàs vol sumar la primera victòria de la temporada després d'un inici desencisador davant el Mollerussa, mentre que els maresmencs intentaran redreçar el rumb després de perdre en l'estrena al camp de l'Europa B.
A Vilassar, amb dues baixes importants
Els manresans arriben al duel després d'un empat a 2 contra el Mollerussa al Nou Congost. El partit inaugural va ser marcat per un final estrany i les expulsions: el CE Manresa guanyava 2-0, però dues targetes vermelles -al porter Òscar Pulido per doble groga i al davanter Moha Ezzarfani- van deixar l'equip en inferioritat. En temps afegit, els visitants van transformar un penal que va significar l'empat.
Aquestes expulsions suposen ara dues baixes sensibles per al tècnic Sergi Trullàs, que haurà de reestructurar tant la porteria com l'atac per al compromís a Vilassar.
Rival necessitat i primer desplaçament
La UE Vilassar de Mar tampoc va començar amb bon peu el campionat. Els maresmencs van caure per 3-1 al camp de l'Europa B en el primer partit de lliga i buscaran davant del seu públic redimir-se i estrenar el caseller de victòries.
El CE Manresa, que té com a objectiu consolidar-se a la zona alta de la classificació, sap que el Xevi Ramon és una plaça complicada. Trullàs ha destacat en altres ocasions la necessitat de mantenir la intensitat i el control del joc per evitar errors que penalitzen, com va succeir al Congost. Entre setmana, el CE Manresa ha jugat un amistós pel centenari del CF Vilomara que l'ha ajudat a mantenir el ritme de l'inici de competició.
Objectiu: tornar amb tres punts
Per al conjunt bagenc, aquest primer desplaçament és una bona oportunitat per sumar tres punts i recuperar sensacions després de l'ensurt inicial. La plantilla ha treballat durant la setmana amb l'objectiu de reforçar la solidesa defensiva i aprofitar les ocasions de gol.