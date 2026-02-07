El CE Manresa rep el Vilanova Geltrú, en un duel de màxima exigència

El CE Manresa rebrà aquest diumenge a les 12 del migdia el CF Vilanova Geltrú al Congost, en un duel de màxima exigència davant d'un dels equips que es troben en el paquet capdavanter d'aquest grup V de Tercera RFEF. Sergi Trullàs podrà comptar amb David Batanero que després de mesos recuperant-se d'una lesió, ha tornat a entrar en el primer equip aprofitant el mercat d'hivern per iniciar la seva quarta etapa en el club.\r\n\r\nManresa i Vilanova arriben al duel després d'haver resolt pel mateix resultat els seus últims compromisos: els manresans superant L'Escala per 0-3 a l'Alt Empordà i els del Garraf superant a casa 3-0 l'Europa B. A banda de la incorporació de Batanero, el CE Manresa ha fet una quirúrgica entrada i sortida d'homes aprofitant la finestra hivernal amb la voluntat d'acabar d'arrodonir la plantilla per intentar l'assalt a Segona RFEF en aquesta recta final de la temporada.\r\n\r\nEl Vilanova Geltrú visitarà el Congost a tres punts del CE Manresa, i aquest, alhora, es troba a tres punts del liderat. Cornellà i Badalona, que són els equips que són per davant, tenen compromisos fora dels seus respectius estadis.\r\n