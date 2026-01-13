13 de gener de 2026

El CN Manresa domina des del primer quart i supera l'AE Santa Eulàlia B per 15-7

Les manresanes decideixen el partit en els primers minuts i sumen un triomf important a la Lliga Catalana Femenina

Publicat el 13 de gener de 2026 a les 17:34

El CN Manresa va imposar-se clarament a l'AE Santa Eulàlia B per 15-7, en partit de la Lliga Catalana Absoluta Femenina de 1ª Divisió. Les jugadores locals van sentenciar el matx ja en el primer quart amb un parcial de 5-0, destacant les actuacions de Peirón, Pérez, César i Vadillo, i es col·loquen a només tres punts del quart lloc de la classificació.

Triomf precoç i control del partit

Abans d'arribar al primer minut, Peirón va obrir el marcador per a les manresanes, donant el tret de sortida a un primer quart dominat de manera aclaparadora. Els gols de Pérez, César i dos de Vadillo van establir un parcial de 5-0, que va posar les visitants en una situació molt complicada per intentar capgirar el resultat.

Canvis i gestió del ritme

Amb el partit pràcticament decidit, el tècnic local, Rosell, va començar a introduir canvis, mantenint l'equilibri de l'equip i gestionant el ritme dels tres períodes restants. Tot i la intensitat menor dels períodes posteriors, el Manresa va mantenir el domini i va aconseguir un marcador final de 15-7, suficient per reforçar la seva posició a la taula.

Classificació i perspectives

Amb aquesta victòria, les bagenques, situades setenes a la classificació, es consoliden i s'acosten al quart lloc, del qual les separen només tres punts. El triomf suposa un impuls important de cara a les pròximes jornades i manté viu l'objectiu de lluitar per les posicions capdavanteres de la Lliga Catalana Femenina de 1ª Divisió.

