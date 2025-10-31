El Covisa Manresa busca redimir-se a València amb múltiples baixes

El Covisa Manresa afronta aquest dissabte a la pista de l'SD El Pilar València el primer desplaçament de la temporada fora de Catalunya. Després de la dura derrota del cap de setmana passat, i d'encadenar derrotes des de l'inici de temporada, l'equip manresà busca retrobar sensacions davant un rival exigent i amb un balanç equilibrat, però ho farà amb nombroses baixes i amb tres jugadors juvenils a la convocatòria.
Primer desplaçament fora de Catalunya
El Covisa Manresa farà aquest dissabte el primer viatge de la temporada fora de Catalunya per enfrontar-se a la SD El Pilar València en partit corresponent al Campionat Nacional de Segona Divisió B. El duel arriba després de la derrota dolorosa de la jornada anterior, i l'equip espera recuperar confiança a la pista valenciana, on l'any passat va aconseguir una clara victòria per 1-5.
El conjunt local ocupa actualment una còmoda vuitena posició, amb tres victòries, un empat i tres derrotes, i destaca pel seu potencial ofensiu amb 34 gols a favor, que el converteixen en el tercer equip més golejador del grup. A casa, només ha perdut un partit (5-6 contra el Palma) i n'ha empatat un altre (4-4 amb Playas Castellón), a més de superar clarament l'Hospitalet (7-2).
Un repte amb nombroses baixes
El Manresa afronta aquest desplaçament amb una llista de baixes importants. Asis, amb una lesió muscular a l'abductor, haurà d'estar dues o tres setmanes de baixa, i se suma a les absències de Llucià, Aleix Pérez, Checa i Abdel. Davant aquesta situació, el cos tècnic ha decidit incorporar tres jugadors juvenils a la convocatòria per completar l'expedició a València.
L'equip espera tornar amb un bon resultat d'un camp que sempre és exigent i on ja sap què és guanyar. L'últim triomf manresà fora de casa es remunta al gener passat, també fora de Catalunya, contra l'Illes Balears Palma Futsal, rival que visitarà el Pujolet la setmana vinent.
Moviments a la plantilla
A més, el club ha confirmat que Abdel deixarà l'equip. Després de la sortida recent de Rafita, el Covisa Manresa i el jugador estan negociant la seva desvinculació. Tot apunta que el seu destí serà el Rubí, de Tercera Divisió, on podria continuar la seva trajectòria esportiva.
El partit entre El Pilar València i el Covisa Manresa començarà aquest dissabte a 1/4 de 7 de la tarda al Pavelló El Pilar de València, en una jornada amb duels destacats com el Futsal Mataró - Entreculturas Montesion o el CCR Baix Sud - Sant Quirze.