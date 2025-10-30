Synergy Racing Team fa història amb un podi a la MotoStudent

El Synergy Racing Team, format per estudiants de la UPC Manresa, ha fet història aconseguint el primer podi de la seva trajectòria a la MotoStudent, la competició internacional d'enginyeria motociclista celebrada al circuit de Motorland Aragó. Amb un tercer lloc a la cursa final i una actuació excel·lent en totes les fases, l'equip s'ha consolidat com el millor conjunt català i un dels millors del món en la seva categoria.
Un èxit històric a Motorland
El Synergy Racing Team de la UPC Manresa ha viscut una competició inoblidable al circuit de Motorland Aragó, on ha aconseguit uns resultats excepcionals a la vuitena edició de la MotoStudent, disputada del 17 al 19 d'octubre. Després de dos anys de treball intens, els 34 estudiants manresans que integren l'equip han vist recompensat l'esforç amb un podi històric i un reconeixement internacional.
El prototip SRT-03P, dissenyat i fabricat íntegrament pels mateixos alumnes, ha estat clau per assolir aquest èxit. L'equip ha destacat especialment en la fase dinàmica, amb una tercera posició en la prova d'acceleració i una altra tercera posició en velocitat punta, demostrant la potència i l'estabilitat del vehicle. A més, també han aconseguit la tercera posició en la Pitch Presentation, que avalua la qualitat tècnica i empresarial del projecte.
Un podi merescut i històric
A la jornada de dissabte, Synergy va firmar una quarta posició a la classificatòria, assegurant l'accés directe a la cursa final, un dels grans objectius de la temporada. Finalment, el diumenge, l'equip manresà va culminar la seva actuació amb una extraordinària tercera posició a la cursa final, assolint el primer podi en competició de la seva història després de dues edicions en què no havia pogut disputar la prova decisiva.
Amb un total de 729,4 punts, el Synergy Racing Team ha obtingut la tercera posició mundial a la fase MS2 de la categoria efuel, i una novena posició global al rànquing general, fet que el consolida com el millor equip de l'Estat dins la seva modalitat.
Un projecte consolidat i amb projecció
Els resultats de Motorland confirmen el creixement i la maduresa d'un projecte que combina innovació, formació i passió per l'enginyeria. Synergy Racing Team es consolida com un referent tecnològic i educatiu de la Catalunya Central, i reforça la visibilitat internacional de la UPC Manresa, que continua posicionant-se com un centre capdavanter en competicions universitàries d'alt nivell.