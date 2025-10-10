El Covisa Manresa buscarà la primera victòria davant el Canet per reaccionar al Pujolet

El Covisa Manresa rebrà aquest dissabte, 11 d'octubre, a les 6 de la tarda al Pavelló Municipal el Pujolet el FS Canet, en la cinquena jornada de la Lliga Nacional de Segona Divisió B. Els manresans, que encara no han sumat cap punt, confien a trencar la mala ratxa davant un equip que baixa prestacions fora de casa.
Un partit clau per revertir la dinàmica
El conjunt dirigit per Antonio Mesa afronta un duel decisiu per començar a redreçar el rumb després d'un inici de lliga complicat. El Covisa Manresa, instal·lat des de fa setmanes en zona de descens, necessita sumar la primera victòria per recuperar confiança i millorar la classificació.
Malgrat trobar-se encara a les primeres jornades de la competició, el tècnic manresà considera que el partit és "de vital importància" per a l'equip, que vol fer valer el factor Pujolet davant l'afició per començar a sumar.
El Canet, fort a casa però vulnerable fora
El FS Canet arriba a Manresa en setena posició, amb un balanç equilibrat: dues victòries com a local i dues derrotes com a visitant. Els maresmencs han marcat 17 gols i n'han encaixat 14 en el que portem de campionat. Tot i ser un equip competitiu, lluny del Maresme acostuma a reduir el seu rendiment, un factor que el Covisa Manresa vol aprofitar per estrenar-se en la lliga.
Històricament, els enfrontaments entre tots dos conjunts han somrigut als manresans, sobretot quan juguen al Pujolet, un escenari on l'equip sol créixer i oferir les seves millors versions.
Baixes sensibles per al Covisa Manresa
L'equip manresà haurà d'afrontar el duel amb baixes importants. Rafita continua fora de la convocatòria una setmana més, mentre que Aleix Pérez s'afegeix a la llista d'absents a l'espera d'una ressonància que n'aclareixi l'abast de la lesió.
A més, el jove Carrillo, jugador procedent del juvenil, pateix molèsties a l'abductor i serà baixa durant dues o tres setmanes. Tot i aquestes absències, el cos tècnic confia en el potencial del grup per competir i donar una bona imatge davant el seu públic.
L'objectiu: "a la cinquena, va la vençuda"
Després de quatre jornades sense puntuar, el Covisa Manresa afronta aquest cinquè partit amb el convenciment que "a la cinquena ha d'anar la vençuda". Una victòria permetria tranquil·litzar l'ambient, recuperar moral i donar impuls a un equip que vol tornar a mirar cap amunt.