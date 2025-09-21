El Covisa Manresa perd a Sant Quirze i continua sense puntuar a Segona B

El Covisa Manresa haurà d'esperar per sumar els primers punts de la temporada a Segona Divisió B. Els manresans van caure 4-1 a la pista de l'AEFS Sant Quirze en un duel competit però marcat per la falta d'encert visitant i l'efectivitat local en moments clau. Els gols de Gordillo (2), Sisteró i Garcia van decantar el matx a favor dels vallesans, mentre que Ambrós va signar l'única diana manresana.
Un inici equilibrat però sense premi
El partit va començar amb un ritme intens i arribades a ambdues porteries, però sense un dominador clar. Amb el pas dels minuts, els de Manresa es van fer amb més pes en el joc, tot i que els va faltar profunditat per generar ocasions clares. Al minut 13, Gordillo va obrir el marcador per als locals amb un xut llunyà que sorprenia la defensa bagenca.
Poc abans del descans, els homes de Sergi Asis van aconseguir empatar. En una falta ben executada, Asis va amagar el xut i Ambrós va culminar una triangulació ràpida per establir l'1-1 al minut 19, un resultat que mantenia el partit obert de cara a la segona part.
Els locals trenquen el partit en un minut
La represa va començar amb el pitjor escenari possible per al Covisa Manresa. En només un minut, Gordillo (23') i Sisteró (24') van marcar dos gols consecutius que van situar el 3-1 al marcador i van deixar molt tocats els visitants. Tot i buscar el gol que els permetés reenganxar-se al matx, els bagencs van desaprofitar diverses ocasions clares que podrien haver canviat el desenllaç.
Quan els manresans van apostar pel joc de cinc en els últims minuts, buscant reduir distàncies, Garcia va sentenciar amb el 4-1 definitiu al minut 40.
Un equip amb marge de millora
Amb aquesta derrota, el Covisa Manresa continua sense puntuar després de dues jornades. L'equip, encara en procés de consolidació, haurà de polir errors i millorar la seva efectivitat de cara a porteria per començar a sumar en les pròximes cites. Tot i el resultat, el joc mostrat en trams del partit convida a la paciència i a confiar en una reacció que els permeti competir amb garanties a la categoria.