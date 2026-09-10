El Covisa Manresa tancarà la pretemporada amb un quadrangular al Pujolet

El Covisa Manresa disputarà aquest dissabte al Pujolet l'últim partit de la pretemporada amb un format quadrangular que reunirà també l'Enfaf Andorra, el Futbol Sala Avinyó i el Futbol Sala Solsona. La jornada servirà per posar el punt final a la preparació abans de començar la lliga de Segona Divisió B.
Quatre equips i una tarda de futbol sala
La jornada començarà a les 5 de la tarda amb la primera semifinal, que enfrontarà l'Enfaf Andorra i el Futbol Sala Avinyó. A les 17.50 h serà el torn del Covisa Manresa, que disputarà la segona semifinal contra el Futbol Sala Solsona.
Els dos equips que perdin les semifinals es trobaran a 2/4 de 7 de la tarda en el partit pel tercer i quart lloc, mentre que la final es jugarà a 1/4 de 8 del vespre entre els guanyadors.
Pel que fa a les categories, l'Enfaf Andorra i el Solsona competeixen a la 3a Divisió Nacional, mentre que l'Avinyó ho fa a la 1a Divisió Catalana.
Els tres primers partits es disputaran a una part de 20 minuts amb el cronòmetre aturat, de manera que tots els equips jugaran un partit sencer. La final tindrà una durada de 25 minuts, també amb el crono aturat.
Tres partits per preparar l'estrena
Amb aquest quadrangular, el Covisa Manresa posarà fi a una pretemporada en què ha disputat tres partits. L'equip manresà va perdre per 2-8 contra el Barça Atlètic, mentre que posteriorment va superar el Montbui per 1-6 i va caure per 6-5 davant del Ripollet.
El dissabte 19 de setembre, a les 6 de la tarda, el Covisa Manresa debutarà a la lliga de Segona Divisió B al Pujolet, on rebrà la visita de l'Sporting La Nucía.