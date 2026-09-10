Tres medalles de bronze per al judo del Bages i el Moianès a la Supercopa d'Espanya

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès (CTJBM) ha començat la temporada amb tres medalles de bronze a la Supercopa d'Espanya de Judo 2026 en categoria júnior U21, disputada a Binèfar. L'equip de tecnificació també ha aconseguit una setena posició.
Tres podis a Binèfar
Els esportistes del CTJBM han protagonitzat una destacada actuació en aquesta primera cita de la temporada i han aconseguit tres medalles de bronze.
Ivet Beltran, de l'Osona Judo Club, ha pujat al podi en la categoria de -52 kg. També ha aconseguit el bronze Dumi Croitor, de l'Esport7, en -73 kg, mentre que Adrià Serrat, del Club Judo Moià, ha completat els tres podis del centre en la categoria de -81 kg.
Aquests tres resultats han permès al CTJBM començar la competició amb una bona collita de medalles en una prova de categoria júnior U21.
Biel Perau acaba setè
A més dels tres podis, el centre de tecnificació també ha situat Biel Perau entre els finalistes de la seva categoria. El judoka ha acabat en setena posició en -81 kg, signant una bona actuació.
En la competició també hi ha participat Carlos Llamas, que ha disputat la categoria de -60 kg.