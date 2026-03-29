El Joanenc sorprèn la Pirinaica en el derbi bagenc (0-1) i es dona aire

El Joanenc ha aconseguit una victòria de gran valor al camp de la Pirinaica (0-1) en el derbi bagenc de Primera Catalana. Un gol de Daniel Cayuela al tram final ha donat tres punts vitals als de Sant Joan de Vilatorrada per seguir lluitant per sortir del descens.
Un derbi decidit al tram final
El partit disputat al camp municipal de la Mion s'ha mantingut igualat durant bona part dels noranta minuts, amb dos equips conscients del que hi havia en joc. La Pirinaica buscava no despenjar-se de la part alta, mentre que el Joanenc necessitava sumar per continuar aspirant a la permanència.
Quan semblava que l'empat seria el resultat final, Daniel Cayuela ha aparegut al minut 85 per marcar l'únic gol del partit i donar una victòria molt celebrada als visitants. Aquest triomf suposa una injecció d'oxigen per al Joanenc en la seva lluita per sortir de la zona baixa.
Per contra, la Pirinaica veu com s'allunya de les primeres posicions, tot i que la resta de resultats de la jornada no li han estat del tot desfavorables.
Homenatge al sub14 campió
Abans de l'inici del partit, el duel ha deixat una imatge destacada amb el passadís d'honor que han fet tots dos equips al sub-14 de la Pirinaica, recent campió de lliga. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha estat present al camp per felicitar els joves jugadors en reconeixement a la seva temporada.
El Gimnàstic Manresa s'imposa amb autoritat
En la resta de la jornada, el Gimnàstic Manresa ha aconseguit una victòria clara al camp de la UE Sants (0-3). Uriel Sabat ha obert el marcador al minut 21, Rawdy James Wiltbank ha ampliat distàncies al 50 i Ivan Lamuela ha tancat el resultat al 89.
El conjunt barceloní ha jugat en inferioritat numèrica des del minut 38 per l'expulsió amb vermella directa de Jordi Rozo, i amb nou jugadors a partir del minut 80 després de la segona expulsió, la d'Hugo Santos.
El Cardona cau per la mínima
Finalment, el Cardona no ha pogut puntuar al camp del Turó Peira, tot i oferir una bona imatge. Els bagencs han encaixat l'únic gol del partit molt aviat, al minut 2, en una acció culminada per Xavier Cencillo. El partit s'ha complicat encara més per als visitants amb l'expulsió de Víctor Molina al minut 82 per doble amonestació, fet que ha acabat de dificultar qualsevol intent de reacció.