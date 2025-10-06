El judo infantil i cadet del Bages i el Moianès triomfa a Cantàbria amb set medalles a la Copa d'Espanya

L'equip del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès ha tornat de la Copa d'Espanya infantil i cadet celebrada a Cantàbria amb un balanç excel·lent: set medalles en total i una notable participació que consolida el seu paper com a referent de la disciplina a la Catalunya Central.
Set podis i bones sensacions a la Copa d'Espanya
El conjunt bagenc i moianès va demostrar un alt nivell competitiu en una de les cites més importants del calendari estatal, on es van donar cita els millors judoques joves de l'Estat. L'equip va aconseguir un total de set medalles: una d'or, dues de plata i quatre de bronze, a més de diverses actuacions destacades sense arribar al podi.
En la categoria infantil, Bruna Rafat (-44 kg) es va proclamar campiona amb una actuació impecable, demostrant solidesa i tècnica en tots els combats. Laia Coma (-57 kg) i Martí Vinyals (-42 kg) van pujar al segon esglaó del podi, mentre que Gerard Casasayas (-42 kg) va aconseguir el bronze després d'una gran actuació.
També van signar bons combats Helena Busquets (-52 kg), Nina Rafat (-48 kg), Guillem Domingo (-55 kg), Noa Lozano (+63 kg) i Oriol López (-46 kg), que van completar la participació de l'equip infantil amb bones sensacions i experiència competitiva valuosa.
Tres bronzes més en la categoria cadet
En la categoria cadet, el balanç també va ser positiu. Berta Domínguez (-63 kg), Maurici Casasayas (-50 kg) i Dumi Croitor (-73 kg) van aconseguir medalla de bronze, consolidant-se com a noms prometedors dins del panorama català.
Per la seva banda, Martina Abad (-57 kg) va finalitzar en setena posició, mentre que Maica Berruezo (-52 kg), Núria Corcuera (-57 kg), Inés Guerrero (-57 kg), Ot Fargas (-73 kg) i Carlos Llamas (-55 kg) també van competir amb nivell en una categoria d'altíssima exigència.