El Manresa CBF guanya amb solvència el Sanfer i es consolida a la mitja taula

El Manresa CBF ha sumat la seva segona victòria consecutiva en derrotar l'Abril ADBA Sanfer per 73 a 57. Les manresanes han deixat el partit encarrilat amb un inici molt fort i han controlat el marcador fins al final, col·locant-se a mitja taula a l'espera dels pròxims enfrontaments.
Un inici fulminant que marca el ritme
El Manresa CBF ha sortit amb una gran intensitat i encert ofensiu, deixant clar des del primer quart que volia el control del partit. Les locals han tancat el primer període amb un contundent 30 a 13, un parcial que ha deixat el Sanfer molt tocat i ha posat el partit de cara per a les manresanes.
Amb aquesta avantatge inicial, el conjunt de Manresa ha pogut jugar amb confiança i seguir imposant el seu ritme, mentre les visitants intentaven reaccionar sense trobar la manera de retallar distàncies.
El descans deixa el partit pràcticament sentenciat
El Manresa CBF ha eixamplat encara més la diferència abans d'arribar al descans, situant el marcador en un clar 50 a 26. Aquesta renda de 24 punts ha deixat el matx gairebé decidit, amb un Sanfer que no ha trobat les claus per contrarestar l'eficàcia de les locals.
A la represa, el joc s'ha igualat, però les manresanes han mantingut el control del partit i no han permès que les visitants posessin en risc la victòria.
Control i gestió fins al final
El tercer quart s'ha tancat amb un 63 a 46, i tot i que el Sanfer ha intentat reduir la diferència en els darrers minuts, el Manresa CBF ha gestionat bé el final del partit. El marcador definitiu ha estat de 73 a 57, reflectint la solidesa del conjunt manresà durant gran part del matx.
Zafra i Garcia, protagonistes locals
Les jugadores més destacades del Manresa CBF han estat Desirée Zafra, amb 19 punts i 7 rebots, i Iona Garcia, també amb 19 punts. Les seves actuacions han estat claus per a una victòria que permet al Manresa CBF situar-se a la mitja taula de la classificació i encarar amb optimisme els pròxims compromisos.