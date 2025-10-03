El Manresa Rugby Club celebrarà 15 anys amb una gran jornada de partits i festa al Congost

Aquest dissabte 4 d'octubre, el Manresa Rugby Club viurà una jornada especial per commemorar el seu XV aniversari. Des de les 10 del matí fins a la nit, el Congost acollirà partits de totes les categories del club, amb presència d'equips convidats i una cloenda festiva amb sopar i música.
Matí dedicat a l'escola i la formació
La jornada arrencarà a les 10 amb els equips més petits del Manresa Rugby Club, que rebran la visita de diverses escoles de rugby convidades per sumar-se a la celebració. Posteriorment, seran els equips de formació els que prendran el relleu amb un moment destacat: el debut en lliga dels conjunts S16 i S18.
Els equips sèniors prenen protagonisme a la tarda
A partir de les 15.40 h, el protagonisme serà per als sèniors. L'equip masculí rebrà al RC Badalona en un partit oficial que es podrà seguir en directe a través del canal de Twitch Esport Central. Paral·lelament, el sènior femení jugarà un amistós contra el nou equip Mater, format per mares de jugadors i antigues jugadores del club que debuten aquesta temporada.
La jornada esportiva es completarà amb el duel dels veterans del Manresa, que també s'enfrontaran als veterans del RC Badalona, en un partit que posarà punt final a la competició al terreny de joc.
Sopar i música per tancar la celebració
La festa del XV aniversari del club no s'acabarà amb els partits. A partir de les 8 del vespre, el Congost acollirà un sopar de cloenda que estarà amenitzat amb música i un DJ, convertint-se en un punt de trobada per jugadors, famílies, aficionats i amics del rugby manresà.