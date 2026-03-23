El Rugby Manresa tanca la lliga amb pallissa i jugarà les semifinals a casa

El rugbi manresà ha viscut una jornada amb resultats desiguals en els seus equips sèniors. El Manresa RC masculí ha tancat la fase regular amb una contundent victòria al Congost, mentre que el sènior femení del Cat Central no ha pogut superar el líder en l'últim partit de la temporada.
El Manresa RC confirma el seu gran moment
El sènior masculí del Manresa RC va signar una actuació molt sòlida en imposar-se per un clar 65 a 5 a l'Hospitalet B/Cervelló, en el darrer partit de la fase regular de la Segona Catalana. Des del xiulet inicial, els manresans van mostrar una gran intensitat i un joc dinàmic, amb una bona circulació de pilota que va generar múltiples opcions d'assaig.
Tot i l'esforç del conjunt visitant, que va competir fins al final, el domini local va ser constant durant tot el partit. Amb aquesta victòria, el Manresa RC tanca la fase regular en una meritòria segona posició i es guanya el dret a disputar les semifinals a casa, un factor que pot ser determinant en la lluita per l'ascens.
El Cat Central femení planta cara al líder
Pel que fa al sènior femení del Cat Central, l'equip va caure per 12 a 37 davant el CEU al Congost, en el darrer partit de la temporada a la Primera Catalana. Les manresanes afrontaven el duel amb una plantilla més completa i amb la voluntat de competir contra el líder de la categoria.
Durant la primera part, tot i una bona feina defensiva, el conjunt local es va veure superat per la potència ofensiva de les visitants, especialment en el joc de davantera. A la represa, però, el Cat Central va fer un pas endavant i va aconseguir guanyar metres i generar fases de joc més elaborades en camp contrari, que es van traduir en dos assajos.
Malgrat acabar la temporada sense sumar punts, l'equip tanca la competició amb una millora evident en el seu rendiment en els darrers partits.