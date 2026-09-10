Esport7 batejarà les 12 Hores de Jujitsu amb el nom de Carles Vilajosana

El club Esport7 de Manresa dedicarà a Carles Vilajosana la jornada intensiva de jujitsu que la secció Doshin Ryu havia programat per al 3 d'octubre. L'entitat ha decidit batejar oficialment la marató de 12 hores de pràctica com a 12 Hores de Jujitsu Carles Vilajosana, en record del jujitsuka i cinturó negre del club, que va morir en un homicidi el passat 1 de setembre a Manresa.
La jornada, prevista des de feia mesos, tindrà així un significat especial per a la família d'Esport7. L'entitat ha decidit dedicar-li íntegrament l'esdeveniment, que serà també la primera vegada en la història del club que s'hi celebra una marató de 12 hores d'aquestes característiques.
Dotze hores de pràctica i homenatge
Les 12 Hores de Jujitsu Carles Vilajosana començaran a les 9 del matí i s'allargaran fins a les 9 del vespre a les instal·lacions del Complex Esportiu Vell Congost.
Amb la iniciativa, el grup de Jujitsu Doshin Ryu vol recordar la trajectòria de Vilajosana i la seva dedicació sobre el tatami. La jornada convertirà la pràctica esportiva en un espai de reunió i homenatge al jujitsuka manresà, així com de suport entre els membres de la comunitat.
L'esdeveniment estarà obert als companys i practicants de jujitsu, però també a tota la comunitat que vulgui participar en aquest record a Carles Vilajosana.