La Cursa del Mosquit tornarà a celebrar-se després de la pandèmia amb tres modalitats

Sant Fruitós de Bages i Manresa recuperaran el pròxim 6 de setembre una de les seves cites esportives populars amb el retorn de la Cursa del Mosquit. Organitzada per The Club Padel, la prova arribarà a la seva desena edició després d'uns anys sense celebrar-se a causa de la pandèmia de la Covid. La jornada inclourà curses de 5 i 10 quilòmetres, una caminada popular i una botifarrada final per als participants.
La presentació de l'esdeveniment ha comptat amb la presència de l'alcalde accidental de Sant Fruitós de Bages, David Serrano, que ha destacat la importància de recuperar activitats esportives que havien quedat interrompudes durant els anys de la pandèmia. També ha posat en valor l'entorn natural on es desenvolupa la prova. En la presentació també hi ha estat present el regidor d'Esports de Manresa, Anjo Valentí.
Tres opcions per participar
La Cursa del Mosquit oferirà tres modalitats diferents per adaptar-se a tots els nivells. Els participants podran escollir entre una cursa de 10 quilòmetres, una de 5 quilòmetres o una caminada popular també de 5 quilòmetres.
Els recorreguts han estat dissenyats amb una dificultat tècnica baixa i transcorreran pels camins que envolten la Séquia, entre vinyes i amb la muntanya de Montserrat com a teló de fons. Tant les curses com la caminada tindran el punt final a les instal·lacions de The Club Padel.
Un nom lligat a l'entorn
La prova manté la denominació tradicional de Cursa del Mosquit, un nom que fa referència a la presència habitual d'aquests insectes a la zona durant aquesta època de l'any, especialment als espais pròxims a la Séquia.
La recuperació de la cursa també compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i de Manresa, ja que el traçat discorre pels termes municipals de les dues localitats.
Esport i ambient festiu
Més enllà del vessant competitiu, la jornada vol mantenir el caràcter popular que sempre ha caracteritzat la prova. Per això, un cop finalitzades les activitats esportives, els participants podran gaudir d'una festa de cloenda i d'una botifarrada popular.
Amb aquesta recuperació, la Cursa del Mosquit torna a incorporar-se al calendari esportiu del Bages amb la voluntat de reunir corredors i caminants en una jornada que combina activitat física, natura i convivència.