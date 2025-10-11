La Federació Catalana d'Atletisme celebra a la Cova de Manresa la seva trobada anual

La Federació Catalana d'Atletisme ha escollit novament Manresa per celebrar-hi la seva reunió anual de la Junta Directiva i de l'equip tècnic. La trobada, que ha tingut lloc aquest dissabte al Santuari de la Cova de Sant Ignasi, ha servit per fer balanç del darrer curs esportiu, definir objectius de futur i aprovar la convocatòria de l'assemblea general prevista per al 13 de novembre. La jornada s'ha completat amb una visita guiada per l'espai emblemàtic de la capital del Bages, que ha permès reforçar els vincles entre els membres de l'organització.
Reunió de treball i convivència a la Cova de Sant Ignasi
Per segon any consecutiu, la Federació Catalana d'Atletisme (FCA) ha escollit el Santuari de la Cova de Sant Ignasi, a Manresa, per celebrar-hi la seva trobada institucional. L'espai, símbol de recolliment i espiritualitat, s'ha convertit en un escenari ideal per a una jornada que ha combinat el treball federatiu amb moments de convivència entre els membres de la Junta Directiva i el conjunt de treballadors i treballadores de l'oficina.
La trobada ha tingut un marcat caràcter intern, amb la voluntat de continuar consolidant els vincles entre les dues branques que integren la Federació -la direcció i l'equip tècnic i administratiu-, en un ambient de cooperació i diàleg. Els assistents han destacat el valor d'aquest tipus d'espais compartits, que permeten reforçar el sentiment de pertinença i afavorir una gestió més cohesionada i eficient.
Balanç de temporada i planificació de futur
Durant la reunió, la Junta Directiva de la FCA ha analitzat el desenvolupament de la temporada passada i ha valorat els objectius assolits en els darrers anys. Aquest balanç ha permès posar en relleu l'evolució positiva de l'atletisme català, tant en l'àmbit esportiu com organitzatiu, i ha servit per detectar els reptes que es plantegen de cara al futur.
Entre els punts principals de l'ordre del dia, s'ha aprovat la data de celebració de l'Assemblea Ordinària i Extraordinària de la Federació, fixada per al 13 de novembre. En aquesta sessió s'abordarà la proposta del calendari electoral, un moment clau per al futur de l'entitat i per la renovació dels seus òrgans de govern.
La jornada també ha estat un espai per compartir experiències, valorar iniciatives recents i definir línies de treball comunes que permetin seguir impulsant l'atletisme arreu del territori.
Cloenda amb visita al Santuari
La trobada s'ha tancat amb una visita guiada al Santuari de la Cova de Sant Ignasi, un dels espais més emblemàtics de Manresa. Els membres federatius han pogut recórrer els diferents racons del conjunt, conegut pel seu valor històric, espiritual i arquitectònic, i descobrir alguns dels seus espais més significatius.
Aquesta cloenda simbòlica ha volgut posar l'accent en la importància de la connexió entre esport, cultura i territori, reforçant el lligam entre la Federació i la ciutat que acollia la trobada.