La Sant Silvestre Manresana arriba a la 14a edició amb gairebé totes les places exhaurides

Manresa tornarà a acomiadar l'any amb una nova edició de la Sant Silvestre Manresana, la prova atlètica popular organitzada pel Grup Cube amb el suport de l'Ajuntament de Manresa. La cursa, que enguany arriba a la seva catorzena edició, se celebrarà el divendres 26 de desembre i ja compta amb prop de 450 persones inscrites, amb només una cinquantena de dorsals disponibles.
Sortida des del carrer Agustí Coll
Gràcies al patrocini principal de Skoda Maas Pregauto, la sortida de la cursa tindrà lloc a les 11 del matí al carrer Agustí Coll número 18, a tocar del Club de Fitness Cube. Des de fa vuit anys, la prova porta el nom de Memorial Dolors García, en record de la monitora del Grup Cube que va perdre la vida en un accident de bicicleta el juny del 2017.
La nova edició de la Sant Silvestre Manresana ha estat presentada aquest dimecres pel regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, i pel director del Grup Cube, Lluís Serracarbasa.
Un recorregut de 10 km i opció de caminar
El circuit de la 14a Sant Silvestre Manresana és de 10 quilòmetres i discorre en un 90% per camins de terra, fet que converteix la prova en una cursa atractiva i diferent dins del calendari atlètic de final d'any. A més, els participants tenen l'opció de completar el recorregut caminant, amb l'objectiu de fomentar la participació familiar i convertir la jornada en una festa esportiva i popular oberta a tothom.
Inscripcions i obsequis
Les últimes inscripcions es poden fer en línia a través del web de Cube, a l'apartat de la Cursa Sant Silvestre, o preferentment de manera presencial a la recepció de Cube. El preu és de 20 euros per al públic general i de 18 euros per als abonats del Grup Cube. El mateix dia de la cursa, en cas que no s'hagi assolit el límit de 500 participants, el cost serà de 25 euros.
Totes les persones inscrites rebran una dessuadora de regal en el moment de recollir el dorsal amb xip. A més, es premiaran els tres primers classificats de la categoria general masculina i femenina.