Triplet de medalles europees per a Montse Gomariz en el Campionat Màsters de Lublin

Montserrat Gomariz, del Club Natació Manresa, va aconseguir tres medalles en el Campionat d'Europa de Natació Màsters celebrat a Lublin (Polònia) del 10 al 14 de desembre. La nedadora bagenca va brillar en les proves de 50, 100 i 200 metres papallona, i també va competir en els 100 metres estils, en la categoria +55.
Excel·lent actuació de Montse Gomariz
Del 10 al 14 de desembre, Lublin va acollir el Campionat d'Europa de Natació Màsters amb la participació de 139 nedadors espanyols, 65 dones i 74 homes, representant 46 clubs de tot l'Estat. Entre ells hi havia Montserrat Gomariz, del CN Manresa, que com ja és habitual va deixar la seva empremta en les proves que va disputar. Gomariz es va inscriure en les tres distàncies de papallona i en els 100 metres estils, aconseguint sumar tres medalles entre aquestes quatre competicions.
En els 50 metres papallona, Gomariz va aconseguir la medalla de bronze amb un temps de 32"39. La victòria va ser per a l'ucraïnesa O. Hrytsiuk, que va establir un nou rècord dels campionats amb 30"16. Posteriorment, en els 100 metres papallona, la nedadora bagenca va quedar a les portes de l'or, ocupant la segona posició amb un registre de 1'12"44, mentre que Hrytsiuk es va imposar amb 1'10"01, fixant un altre rècord de la competició.
Gomariz va continuar destacant en els 200 metres papallona, on va acabar segona amb un temps de 2'48"73, demostrant consistència i resistència en les distàncies més llargues. Finalment, en els 100 metres estils, prova que combina els quatre estils i que exigeix gran versatilitat, Montse Gomariz va finalitzar sisena amb un registre de 1'18"22, novament superada per Hrytsiuk en la prova.
Referent en la categoria +55
Les classificacions de totes les proves disputades per Gomariz corresponen a la categoria +55, on la nedadora manresana continua destacant com una de les més competitives del continent. La seva actuació a Lublin evidencia no només la seva capacitat per pujar al podi, sinó també la seva regularitat en diverses distàncies.
La participació de Montserrat Gomariz al Campionat d'Europa Màsters no només aporta reconeixement al seu club, el CN Manresa, sinó que també serveix com a exemple d'excel·lència i compromís en l'esport per a la població màster. La seva capacitat de competir al màxim nivell en múltiples proves, sumant medalles i establint marques competitives, consolida la seva trajectòria com una de les nedadores més destacades del país en la seva categoria.