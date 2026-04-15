L'AE Ramassà rep el Premi Riudor pel seu compromís social i trajectòria esportiva

L'Associació Esportiva Ramassà ha estat distingida amb el Premi Riudor en un acte celebrat el passat divendres a Sant Fruitós de Bages, on s'ha reconegut la seva trajectòria i la tasca social que desenvolupa a través de l'esport.
Reconeixement a una trajectòria amb impacte social
La 14a edició del Premi Riudor, convocat per Sant Fruitós Escola de Futbol, ha distingit l'Associació Esportiva Ramassà en reconeixement a la seva trajectòria i al seu compromís social. El guardó posa en valor tant la vessant esportiva de l'entitat com la seva incidència més enllà dels terrenys de joc.
L'acte de lliurament del premi es va celebrar aquest divendres al vespre al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages, en una gala que va reunir representants institucionals i del món esportiu.
Un lliurament amb protagonisme del futbol base
El premi va ser recollit per Jordi Grivé, president de l'AE Ramassà. El lliurament va anar a càrrec de Nil Codina i Anna Fernández, capità i capitana dels equips aleví masculí i femení de Sant Fruitós Escola de Futbol.
Aquest gest simbòlic va voler destacar el paper del futbol base i els valors que es transmeten des de les categories més joves, reforçant la importància de la formació esportiva i humana en edats inicials.
Projectes solidaris arreu del món
Durant la cerimònia, els representants de l'AE Ramassà van exposar alguns dels seus projectes més destacats, amb especial atenció als viatges solidaris que impulsen en diferents punts del món.
Aquestes iniciatives combinen esport i cooperació amb l'objectiu de fomentar la inclusió i generar oportunitats en comunitats vulnerables. A través d'aquestes accions, l'entitat treballa per promoure valors com la solidaritat, la igualtat i la cohesió social.
Actualment, el club compta amb tres equips, entre els quals en destaca un format per dones refugiades i demandants d'asil. Aquest projecte exemplifica el compromís de l'entitat amb la integració i la igualtat d'oportunitats.
Presència institucional i ambient cultural
La gala va comptar amb les intervencions de David Vila, president de Sant Fruitós Escola de Futbol, i Joan Carles Batanés, alcalde del municipi. També hi van assistir l'assessor de l'àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona, Enric Campàs, i representants de la Federació Catalana de Futbol.
L'acte va incloure també actuacions musicals a càrrec d'un grup de joves, alumnes i exalumnes de l'Institut Gerbert d'Aurillac, que van interpretar diverses peces en directe especialment seleccionades per a l'ocasió.
Un premi que va més enllà de l'esport
Amb aquest reconeixement, el Premi Riudor posa en valor no només la trajectòria esportiva de l'AE Ramassà, sinó també el seu impacte positiu en l'àmbit social.
El guardó consolida l'entitat com un referent en la combinació d'esport i solidaritat, destacant la seva capacitat per generar iniciatives que contribueixen a la inclusió i al desenvolupament de comunitats, tant a nivell local com internacional.