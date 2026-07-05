L'atletisme bagenc suma vuit medalles al Campionat de Catalunya absolut de Girona

L'atletisme bagenc ha brillat aquest dissabte al Campionat de Catalunya absolut disputat a les pistes del GEiEG de Palau-sacosta, a Girona, amb un balanç de vuit medalles. La representació del Bages ha aconseguit tres títols catalans, quatre subcampionats i un bronze, a més d'un nou rècord del Bages.
Martí Serra bat el rècord del Bages en el títol de perxa
Una de les grans actuacions de la jornada ha estat la del santfruitosenc Martí Serra (Avinent Manresa), que s'ha proclamat campió de Catalunya de salt amb perxa amb una marca de 5,51 metres. El registre li ha permès establir un nou rècord del Bages, millorant en un centímetre els 5,50 metres que ell mateix havia fixat el 22 de febrer de 2025.
En la mateixa disciplina, Mònica Clemente (Valencia CA) s'ha adjudicat el títol català femení amb un millor intent sobre 4,21 metres.
La tercera medalla d'or per als interessos bagencs ha arribat gràcies a Marina Guerrero (Avinent Manresa), que s'ha imposat amb autoritat en la final dels 3.000 metres obstacles amb un temps de 10'45"07.
Quatre plates i un bronze per completar el botí
L'Avinent Manresa també ha sumat quatre subcampionats de Catalunya. Roger Gómez, encara en categoria sub-20, ha estat segon als 3.000 metres obstacles amb un temps de 9'11"56, mentre que Biel Salas ha aconseguit la plata als 110 metres tanques amb un registre de 14"35.
També han estat subcampions Eloi Anton i Griselda Ferret als 5.000 metres marxa, amb marques de 20'26"22 i 23'49"79, respectivament.
La vuitena medalla absoluta ha estat el bronze d'Aisha Mariche (Avinent Manresa) en el concurs de llançament de javelina, amb una millor marca personal de 40,47 metres.
Títol i bronze al Campionat de Catalunya sub-23
Paral·lelament al campionat absolut també s'ha disputat el Campionat de Catalunya sub-23 dels 5.000 metres marxa. En aquesta competició, Griselda Ferret s'ha proclamat campiona de Catalunya de la categoria, mentre que Urien Fernández (Avinent Manresa) ha aconseguit la medalla de bronze amb un temps de 22'53"65.