Nou medalles per al judo del Bages i Moianès al Campionat de Catalunya Júnior

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha tancat el Campionat de Catalunya Júnior 2025 amb un balanç excel·lent: nou medalles -dos ors, quatre plates i tres bronzes- a més d'una cinquena i una setena posició, un resultat que consolida el centre com una de les estructures més potents del país en la formació de joves judokes.
Dos títols de campió de Catalunya
Els dos ors de la jornada van arribar de la mà de:
- Guillem Lozano (Esport7), campió en -100 kg
- Luca de Palma (Esport7), or en -70 kg
Ambdós van mostrar un nivell altíssim i van dominar els seus combats fins al títol català.
Quatre plates que reforcen la solidesa del grup
El CTJBM també va pujar al segon esglaó del podi en quatre ocasions:
- Biel Perau (Esport7), plata en -73 kg
- Adrià Serrat (Club Judo Moià), plata en -81 kg
- Júlia Beltran (Osona Judo Club), plata en -48 kg
- Berta Dominguez (Esport7), plata en -63 kg
Tots quatre van accedir a la final i van mantenir opcions de victòria fins al darrer moment.
Tres bronzes per completar una actuació coral
Les medalles de bronze van ser per a:
- Jan Perau (Esport7), bronze en -66 kg
- Dumi Croitor (Esport7), bronze en -73 kg
- Maica Berruezo (Esport7), bronze en -52 kg
Una demostració de profunditat i competitivitat dins l'equip.
Finalistes i participació destacada
A banda dels podis, dos judokes van aconseguir posicions de finalista:
- Ariadna Alvarez (Esport7), cinquena posició en -63 kg
- Julen Muñoz (Esport7), setena posició en -66 kg
El CTJBM també va reconèixer la feina i la participació de Lluc Singla, Ot Fargas, Albert Aliberch, Martina Abad i Maria Redondo, que van sumar experiència valuosa en una de les cites clau de la temporada.