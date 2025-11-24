Moià reuneix prop de 300 judokes en un cap de setmana dedicat al judo base

Moià ha viscut un intens cap de setmana esportiu amb la celebració de la Trobada de Judo del Moianès i la Copa Moianès Aleví, dues competicions que han reunit prop de 300 participants i que refermen el municipi com a punt de referència del judo formatiu a la Catalunya Central.
Èxit de participació en la novena Trobada de Judo del Moianès
El dissabte 22 de novembre es va celebrar la novena Trobada de Judo del Moianès, que va aplegar 225 joves esportistes en dues sessions diferenciades.
- Sessió de motricitat per a infants nascuts entre el 2020 i el 2022, amb 75 participants.
- Sessió per a judokes nascuts entre el 2016 i el 2019, amb 150 inscrits.
La trobada, centrada en l'aprenentatge vivencial i en els valors del judo base, va oferir una experiència formativa i lúdica als infants, molts dels quals feien el seu primer contacte amb una activitat esportiva organitzada.
75 judokes disputen la vuitena Copa Moianès Aleví
L'activitat va continuar diumenge 23 de novembre amb la vuitena Copa Moianès de Judo Aleví, una competició pensada per a esportistes nascuts els anys 2014 i 2015.
Un total de 75 judokes van participar en aquesta prova, que combina el component formatiu amb la introducció a la competició reglada, fomentant el respecte, l'esforç i l'esperit de companyonia.
Un cap de setmana que consolida Moià com a referent
Aquesta doble jornada reafirma el compromís del Moianès amb el judo base i la importància d'aquests esdeveniments en el creixement esportiu i social de la comarca. La continuïtat i l'alta participació confirmen que la Trobada i la Copa Moianès ja són cites consolidades en el calendari esportiu de la Catalunya Central.