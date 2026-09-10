Sant Fruitós de Bages acollirà una nova edició de la Copa Bages de bàsquet

Sant Fruitós de Bages tornarà a ser punt de trobada del bàsquet bagenc amb una nova edició de la Copa Bages, que se celebrarà els caps de setmana del 12 i 13 i del 19 i 20 de setembre al Pavelló Municipal d'Esports. La competició comptarà amb vuit equips masculins i vuit de femenins i arribarà enguany a la 38a edició masculina i la 32a femenina.
Vuit equips en la competició masculina
La Copa Bages masculina reunirà el SA Súria, el CB Vilatorrada, el Turion ASFE Sant Fruitós, el CB Artés B, el Collbaix Basquetoms, el CB Santpedor, el CB Castellet i La Salle Manresa.
Els partits es disputaran durant els dos caps de setmana de competició, amb la final masculina prevista per al diumenge 20 de setembre a 2/4 de 8 del vespre.
Vuit equips també en la categoria femenina
Pel que fa a la competició femenina, que arriba a la 32a edició, hi prendran part el Petropintó ASFE A, el Petropintó ASFE B, el Petropintó ASFE C, el CB Castellet, el CB Artés, el Nou Bàsquet Olesa, el Femení Osona i el Manresa CBF.
La primera final serà la Final B femenina, que es jugarà el diumenge 13 de setembre a 2/4 d'1 del migdia. La Final A femenina es disputarà el diumenge 20 de setembre a 3/4 de 6 de la tarda.
La Copa Bages està coorganitzada per l'ASFE, l'AEE Paidos, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Federació Catalana de Bàsquet.