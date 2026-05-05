Sant Salvador de Guardiola reconeixerà Josep Pesarrodona en l'Any Pesarrodona 2026

Sant Salvador de Guardiola celebrarà el 16 de maig un acte institucional de reconeixement a l'exciclista Josep Pesarrodona, en el marc de l'Any Pesarrodona 2026. La cerimònia, que tindrà lloc a la Sala Teatre, inclourà intervencions institucionals, el lliurament d'un guardó honorífic, una fotografia oficial i el descobriment d'una placa commemorativa a l'exterior de l'Ajuntament.
Reconeixement institucional a la trajectòria esportiva
L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha organitzat un acte institucional per retre homenatge a Josep Pesarrodona, coincidint amb la commemoració de l'Any Pesarrodona 2026, impulsat per posar en valor la seva trajectòria esportiva i el seu vincle amb el municipi. L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte 16 de maig a les 12 del migdia a la Sala Teatre del municipi.
La data escollida coincideix amb l'efemèride de la seva victòria a la Volta Ciclista a Espanya, un dels moments més destacats de la seva carrera professional, fet que dona un caràcter simbòlic a la celebració.
Programa de l'acte
L'acte s'obrirà amb una benvinguda institucional i la salutació de l'alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, Anna Llobet. Tot seguit, prendrà la paraula el secretari general del Departament d'Esports, Abel García, que oferirà una intervenció centrada en el paper de l'esport i els seus valors.
Posteriorment, es durà a terme el moment central de la jornada amb el reconeixement oficial i el lliurament del guardó a Josep Pesarrodona, com a mostra d'agraïment per la seva trajectòria esportiva i la seva aportació al món del ciclisme.
Després del lliurament, hi haurà una ronda de parlaments institucionals amb la participació de representants de la Diputació de Barcelona, de l'organització de la Volta Ciclista a Espanya i del ciclista Pedro Delgado. L'acte es completarà amb les paraules de Josep Pesarrodona.
Cloenda i acte commemoratiu exterior
Un cop finalitzada la cerimònia a l'interior de la Sala Teatre, es realitzarà una fotografia institucional amb tots els participants i autoritats assistents.
Seguidament, els actes es traslladaran a l'exterior de l'Ajuntament, situat a pocs metres de la sala, on tindrà lloc el descobriment d'una placa commemorativa en honor a Josep Pesarrodona. Aquest moment servirà per deixar constància pública del reconeixement institucional al municipi.
La jornada es clourà amb una copa de cava oberta als assistents, en un ambient de celebració i reconeixement col·lectiu a la trajectòria de l'homenatjat.