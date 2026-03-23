Sis medalles per al judo de casa a la Copa Catalana cadet

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha signat una destacada actuació a la 2a Copa de Catalunya cadet (U18), celebrada aquest dissabte 21 de març, amb un balanç de sis medalles -dues d'or, dues de plata i dues de bronze- i tres cinquenes posicions. La competició, clau per al rànquing català, confirma el bon moment de forma dels judokes del territori i reforça les opcions de classificació per a la fase estatal.
Ors destacats i podi repartit
Els principals èxits han arribat amb les victòries d'Ivet Beltran (Osona Judo Club, -48 kg) i Dumi Croitor (Esport7, -73 kg), que s'han penjat la medalla d'or en les seves respectives categories. Les plates han estat per a Jana Fenoy (Club Judo Moià, -52 kg) i Carlos Llamas (Esport7, -55 kg), mentre que els bronzes han recaigut en Núria Corcuera (Club Judo Moià, -57 kg) i Ot Fargas (Esport7, -73 kg).
A més, Sayuri Uematsu, Milena Gallego i Martina Abad (totes tres d'Esport7) han quedat a les portes del podi amb una meritòria cinquena posició. L'expedició del CTJBM s'ha completat amb altres competidors que també han participat en la cita.
Mirada posada en el Campionat d'Espanya
Amb el tancament del circuit de la Copa de Catalunya i del rànquing de Copes d'Espanya, el CTJBM ja té tres judokes classificades directament per al Campionat d'Espanya cadet U18: Ivet Beltran (-48 kg), Inés Guerrero (-57 kg) i Berta Domínguez (-63 kg).
L'equip es manté a l'espera de possibles noves places a través de l'Extracup de Catalunya, que podrien ampliar la representació bagenca en la competició estatal, prevista per al 18 d'abril a Mallorca. Mentrestant, el centre ja prepara la seva propera cita competitiva amb la II Copa Catalana de Kyus.