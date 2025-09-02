Un jugador estranger del Baxi Manresa al·lucina amb el Correfoc

El Correfoc és un dels actes més emblemàtics de la Festa Major de Manresa. Aquest any, els jugadors del Baxi Manresa el van poder gaudir des de la balconada de l'Ajuntament i el belga Retin Obasohan el va gaudir d'allò més. En un vídeo difós pel mateix club a les xarxes socials, es pot veure el base ben atent sense perdre cap detall. El mateix jugador va publicar un missatge a X on assegura que "el Correfoc és una de les meves nits preferides".\r\n\r\n\r\n\r\nTonight is one of my favorite days of the year CORREFOC 👀👀👀!!!\r\n— Retin Obasohan (@RetinObasohan) September 1, 2025\r\n\r\n\r\n\r\nLa resta de jugadors també semblaven sorpresos amb la festa basada en la pirotècnia. Dani Pérez, dels pocs membres de la plantilla que sí coneix la tradició del Correfoc ha comentat que "pels que són de fora és curiós. Alguns han flipat una mica". I Álex Reyes reconeix que no coneixia aquesta celebració però "m'ha agradat molt. És força cridanera".\r\n\r\n\r\n\r\n🔥 𝒅𝒆 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑬𝑭𝑶𝑪!\r\n👹 Ahir la plantilla del BAXI #Manresa va poder viure l'inici del Correfoc des de l'@ajmanresa\r\n🙌 Gràcies per la rebuda!\r\n😵‍💫 Manresanes i manresans, us desitgem a tots un bon dimarts de ressaca! pic.twitter.com/x8KCS6iSFG\r\n— BAXI Manresa (@BasquetManresa) September 2, 2025\r\n\r\n\r\n\r\nEl Correfoc no ha estat l'únic moment en què els jugadors del Baxi Manresa s'han acostat a la Festa Major. Dissabte, es va poder veure passejant pel centre de la ciutat el mateix Retin Obasohan i els recentment arribat Golden Grant i Kaodirichi Akobundu Ehigou. Tots es van fotografiar amb aficionats.\r\n