Esports

Un jugador estranger del Baxi Manresa al·lucina amb el Correfoc

La resta de la plantilla també gaudeix de la Festa Major

  • Els jugadors del Baxi Manresa van seguir el Correfoc des del balcó de l'Ajuntament -

Publicat el 02 de setembre de 2025 a les 21:06

El Correfoc és un dels actes més emblemàtics de la Festa Major de Manresa. Aquest any, els jugadors del Baxi Manresa el van poder gaudir des de la balconada de l'Ajuntament i el belga Retin Obasohan el va gaudir d'allò més. En un vídeo difós pel mateix club a les xarxes socials, es pot veure el base ben atent sense perdre cap detall. El mateix jugador va publicar un missatge a X on assegura que "el Correfoc és una de les meves nits preferides".

La resta de jugadors també semblaven sorpresos amb la festa basada en la pirotècnia. Dani Pérez, dels pocs membres de la plantilla que sí coneix la tradició del Correfoc ha comentat que "pels que són de fora és curiós. Alguns han flipat una mica". I Álex Reyes reconeix que no coneixia aquesta celebració però "m'ha agradat molt. És força cridanera".

El Correfoc no ha estat l'únic moment en què els jugadors del Baxi Manresa s'han acostat a la Festa Major. Dissabte, es va poder veure passejant pel centre de la ciutat el mateix Retin Obasohan i els recentment arribat Golden Grant i Kaodirichi Akobundu Ehigou. Tots es van fotografiar amb aficionats.

