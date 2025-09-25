Activitats esportives, creatives i musicals per a la Setmana Jove de Sant Fruitós de Bages

Amb l'arribada de l'octubre, Sant Fruitós de Bages tornarà a omplir-se d'activitats per al jovent. L'Ajuntament ha programat diverses propostes que combinen esport, creativitat i oci, i que s'allargaran fins al 24 d'octubre, amb un concert final com a punt culminant de la programació.
Torneig de futbol sala per començar
El tret de sortida serà el dissabte 4 d'octubre amb un torneig de futbol sala. A les 5 de la tarda jugaran els equips de categoria júnior (12 a 15 anys) a la pista de l'escola Monsenyor Gibert, i a partir de 2/4 d'11 del matí serà el torn de la categoria sènior (majors de 16 anys) al Pavelló Municipal. Els equips poden ser mixtos, masculins o femenins, i les inscripcions es poden fer fins al 2 d'octubre.
Cuina, ball i emocions fortes
El divendres 10 d'octubre el protagonisme serà per al SantfriChef, un concurs culinari per equips que es farà a 2/4 de 6 de la tarda al Nexe Jove i que comptarà amb un jurat expert. L'endemà, 11 d'octubre, a 2/4 d'11 del matí, els joves podran participar en una classe de twerk amb la ballarina i coreògrafa Kim Jordan al Nexe Espai Jove.
Per als amants de les emocions fortes, el divendres 17 d'octubre es proposa un escape room de terror al Cindy Box, amb dos torns (6 de la tarda i 8 del vespre), obert a partir dels 14 anys.
Esport i noves tecnologies
La programació continuarà el diumenge 19 d'octubre amb una matinal de cal·listènia al parc del Bosquet, a partir de les 10 del matí, amb l'entrenador Billy, música en directe amb DJ Jose M. Medina i esmorzar inclòs.
El dimecres 22 d'octubre, a 2/4 de 6 de la tarda, el Nexe Espai Jove acollirà un taller d'impressió 3D amb Soy Maker, una activitat que permetrà als participants aprendre a utilitzar aquesta tecnologia i crear les seves pròpies peces.
Concert de cloenda
La Setmana Jove es tancarà el divendres 24 d'octubre amb un gran concert al Pavelló Municipal. A partir de les 10 de la nit hi actuaran l'Orquestra Mitjanit i, posteriorment, els punxadiscos Arzzet, Roger Jofre i Diana BZN, amb una sessió de quatre hores de música.
Les entrades anticipades tenen un cost de 3 euros i es poden comprar al web de l'Ajuntament o al Nexe Espai Jove. El mateix dia, es podran adquirir per 5 euros a través de Codetickets.