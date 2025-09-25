Sant Fruitós estrenarà el Festival d'Octubre amb andròmines, cervesa i música en directe

Sant Fruitós de Bages celebrarà el proper dissabte 18 d'octubre la primera edició del Festival d'Octubre, una nova proposta festiva que s'inspira en l'ambient de l'Oktoberfest i que combinarà gastronomia alemanya, degustació de cerveses i actuacions musicals en directe. La iniciativa està coorganitzada per l'Associació Cavalcada de Reis i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb la voluntat de consolidar-se com una cita anual dins el calendari festiu del municipi.
Baixada d'andròmines per donar el tret de sortida
La festa arrencarà a les 5 de la tarda amb una baixada d'andròmines per l'avinguda de les Brucardes, una activitat que servirà de punt de partida a una jornada plena de diversió. Un cop finalitzada la cursa, el gruix de les activitats es concentrarà a la plaça Alfred Figueras, epicentre del festival.
Sopar alemany, cervesa i gimcana
A 2/4 de 8 del vespre s'entregaran els premis de la baixada d'andròmines, i a les 8 s'iniciarà una gimcana cervesera. Paral·lelament, els assistents podran gaudir d'un sopar amb productes típics de la gastronomia alemanya i d'una àmplia oferta de cerveses adaptades a tots els gustos.
Música per tancar la festa
La jornada culminarà amb música en directe: a les 11 de la nit actuarà la banda Los Mejores, i la festa continuarà fins a les 3 de la matinada amb una sessió de DJ Creuss.
Inscripcions i tiquets
Per participar en la baixada d'andròmines cal fer inscripció prèvia a través del perfil d'Instagram @festival_octubre, on també es poden reservar els tiquets per al sopar. Tot i això, el mateix dia del festival també es podran adquirir tiquets de forma presencial.