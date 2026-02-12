«Ai! La misèria ens farà feliços» porta la IA i el teatre al centre del debat al Kursaal

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest cap de setmana dues funcions de l'obra Ai! La misèria ens farà feliços, escrita i dirigida per Gabriel Calderón. El muntatge, inclòs dins el cicle Toc de Teatre, es podrà veure dissabte al vespre i diumenge a la tarda amb un repartiment encapçalat per Pere Arquillué, Daniela Brown, Joan Carreras i Laura Conejero.
La proposta planteja una comèdia àcida sobre la relació entre tecnologia i art en la societat actual, en un context dominat per la intel·ligència artificial.
Quan els robots pugen a escena
L'obra situa l'espectador en un futur en què quatre antics intèrprets de renom han estat substituïts per robots i relegats a tasques tècniques d'escenari. El conflicte esclata quan una de les màquines es nega a sortir a escena per interpretar La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Què passa quan un robot no vol actuar?
Amb humor i sarcasme, el text esdevé una sàtira política i social que qüestiona el paper de l'art i dels creadors en una societat on allò humà sembla haver perdut valor. Els actors, que ja no actuen, es mouen en un joc de miralls que posa en dubte la mateixa naturalesa de la interpretació i la utilitat de l'art en un hipotètic futur tecnològic.
Últimes entrades a la venda
A hores d'ara queden molt poques entrades disponibles per a les dues funcions. El preu general és de 28 euros, amb descompte per a majors de 65 anys i titulars del carnet Galliner (26 euros) i una tarifa especial de 6 euros per a menors de 30 anys. Les entrades es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.
La propera cita del Toc de Teatre serà Göteborg, de Jordi Casanovas, que es podrà veure a la sala gran els dies 14 i 15 de març.