El Conservatori acollirà dissabte l'espectacle de titelles «Sòmion, la ciutat dels oficis impossibles»

El teatre Conservatori de Manresa serà l'escenari aquest dissabte, 14 de febrer a 2/4 de 6 de la tarda, de l'espectacle de titelles Sòmion, la ciutat dels oficis impossibles, una proposta familiar inclosa dins la programació d'Imagina't. La funció, de la Cia. El que ma queda Teatre, convida el públic a endinsar-se en un univers ple d'imaginació i professions sorprenents.
Una ciutat d'oficis sorprenents
L'obra parteix d'una pregunta habitual en la infància -què vols ser quan siguis gran- per explorar un món on les respostes no segueixen cap patró convencional. A Sòmion, els espectadors descobriran una ciutat habitada per personatges amb ocupacions singulars, com l'home que posa els carrers, la mestra de cant d'ocells, el pintor de fulles d'arbre o la cosidora de cors trencats.
Amb titelles i música en directe, l'espectacle proposa un viatge imaginatiu que reivindica la creativitat i la capacitat d'afrontar allò que sembla impossible per convertir-ho en realitat. La iniciativa s'adreça especialment al públic familiar, mantenint l'esperit participatiu i pedagògic de la programació d'Imagina't.
Entrades i propera cita
Les entrades per assistir-hi tenen un preu de 10 euros -8 euros amb el Carnet d'Imagina't- i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i per internet.
La programació familiar continuarà el 14 de març amb el muntatge Xesco Boix, encara ens encanta, de la Cia. Els cinc dits de la mà, que també es representarà al teatre Conservatori.