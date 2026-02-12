Llibert Fortuny portarà la Golden Beat Band al Kursaal aquest divendres

El Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres 13 de febrer a les 8 del vespre el concert de la Llibert Fortuny Golden Beat Band, una formació integrada per una vintena de músics que proposa una fusió entre jazz, electrònica i improvisació. La cita tindrà lloc a la sala gran i reunirà sobre l'escenari instrumentistes de l'Associació Cromàtic sota la direcció del reconegut saxofonista i compositor català.
Una proposta musical experimental
La Golden Beat Band és un projecte impulsat per Llibert Fortuny que neix amb la voluntat de crear un espai artístic per a músics que busquen perfeccionar el seu nivell musical i explorar noves formes d'expressió sonora. La formació combina composicions del mateix Fortuny amb bases electròniques, en una proposta que investiga els límits entre el so orgànic d'una big band i els ritmes digitals contemporanis.
El concert s'emmarca en el projecte Beat Band XXS, una iniciativa que experimenta amb la convivència entre dos pols aparentment oposats: la tradició instrumental i la cultura del beat. El resultat és un espectacle concebut com un "laboratori sonor" que aposta per la creativitat, la improvisació i la recerca musical.
Fortuny, referent del jazz català
Considerat un dels músics i compositors de jazz més destacats del país, Llibert Fortuny liderarà la formació al Kursaal amb una proposta marcada per la passió interpretativa i l'energia escènica. A més de la big band, el concert comptarà amb la participació de la cantant Sandra Rodríguez i de les ballarines Nadia Pesarrodona i Judith Altimiras, que aportaran una dimensió escènica i coreogràfica a l'espectacle.
Les entrades tenen un preu de 18 euros, amb tarifes reduïdes de 15 euros i de 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir tant a les taquilles del Kursaal com a través del web del teatre.