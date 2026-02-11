Gromic portarà el seu humor visual al Conservatori amb Platea Jove

El Teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest divendres, 13 de febrer, a les 8 del vespre, una nova proposta del cicle Platea Jove amb l'espectacle La màgia de la senzillesa, protagonitzat pel clown belga Gromic. La funció aposta per l'humor visual i la interacció amb el públic en un muntatge apte per a totes les edats.
Humor sense paraules i complicitat amb el públic
Gromic és conegut pel seu estil basat en el gest i l'expressivitat corporal, amb un llenguatge escènic que prescindeix de la paraula. A La màgia de la senzillesa, l'artista construeix un univers propi a partir d'elements mínims i situacions quotidianes que es transformen en escenes còmiques carregades de tendresa.
L'espectacle es presenta com una proposta d'humor visual màgic amb un plantejament irònic: no hi ha trucs espectaculars ni grans artificis tècnics, sinó una aposta pel minimalisme i la humanitat. A través d'una actuació interactiva, Gromic convida el públic a participar i a deixar-se sorprendre per una posada en escena que combina innocència i enginy.
Una nova cita del cicle Platea Jove
La funció s'emmarca dins del cicle Platea Jove, que té com a objectiu apropar les arts escèniques al públic jove amb una programació específica i preus reduïts. En aquest cas, les entrades tenen un cost de 5 euros per a menors de 30 anys i de 12 euros per a la resta d'espectadors.
Els tiquets es poden adquirir a les taquilles del Kursaal, al web o el mateix dia de la funció, una hora abans de l'inici, a la taquilla del Teatre Conservatori. Amb aquesta proposta, el cicle continua oferint espectacles de formats diversos, combinant disciplines i llenguatges escènics contemporanis.