Alemany presentarà a Manresa «Shoshana», una novel·la que sacseja els fonaments del cristianisme

La llibreria Abacus de Manresa serà l'escenari, aquest dijous a les 7 de la tarda, de la presentació del darrer llibre d'Amadeu Alemany, Shoshana. Retrats d'un evangeli mut. L'acte comptarà amb la participació de Sor Lucía Caram, monja contemplativa manresana, que acompanyarà l'autor en una conversa al voltant d'una obra que combina novel·la, investigació i reflexió espiritual, i que planteja una lectura trencadora sobre els orígens del cristianisme.
Una descoberta que ho capgira tot
Shoshana parteix d'un viatge real de l'autor a Terra Santa per motius periodístics. Durant l'estada, Alemany entra en contacte amb un arxiu inèdit de pergamins amb més de dos mil anys d'antiguitat, que contenen representacions gràfiques i dibuixos vinculats als temps de Jesús. El descobriment, segons explica l'autor, apunta a una veritat amagada durant segles i amb capacitat per alterar la percepció establerta de la història del cristianisme.
L'accés a aquest material va estar subjecte a estrictes condicions de confidencialitat, fet que va portar Alemany a optar per la ficció com a vehicle narratiu. La novel·la es construeix, així, com una manera d'explicar allò que no es pot revelar de manera directa, tot mantenint una base documental sòlida.
Novel·la, recerca i espiritualitat
L'obra combina una trama de ritme àgil amb una investigació rigorosa sobre la societat israeliana contemporània, el funcionament dels seus serveis secrets i el món de l'arqueologia bíblica, sovint marcat per l'opacitat. Aquest context dona forma a una història que atrapa tant per l'aventura com pels dilemes que planteja.
Més enllà de l'element narratiu, Shoshana ofereix una reflexió profunda sobre la fe, la història i els relats fundacionals. L'autor utilitza la ficció per formular preguntes que continuen obertes: què sabem realment dels orígens del cristianisme? Què ha quedat fora del relat oficial? I quin paper hi juga la interpretació dels textos i les imatges?
Un diàleg obert a Manresa
La presentació a Manresa pren un caràcter especial amb la participació de Sor Lucía Caram, que aportarà una mirada contemplativa i espiritual a una obra que interpel·la creients i no creients. L'acte vol ser més que una presentació literària: es planteja com un espai de diàleg i reflexió sobre fe, història i veritat.
Amb Shoshana, Amadeu Alemany proposa una lectura que no deixa indiferent i que convida el lector a qüestionar els cànons establerts. La cita d'aquest dijous a Abacus Manresa s'erigeix, així, com una oportunitat per acostar-se a una novel·la que combina intriga, coneixement i recerca de sentit.