Calders engega la Festa Major amb activitats per a totes les edats fins al 14 de setembre

Calders ja ha donat el tret de sortida a la seva Festa Major amb activitats celebrades aquest cap de setmana. El programa, però, continuarà a partir del dimecres i s'allargarà fins al diumenge, amb un ventall d'activitats que combinen tradició, gastronomia, espectacles infantils i concerts a la plaça Major i altres espais del municipi.
Dimecres 10 de setembre: inici oficial de la Festa
El dimecres arrencarà amb un torneig de ping-pong al Centre Cívic a les 5 de la tarda, que inclourà entrepà i beguda per a participants i públic. A les 9 del vespre, la plaça Major acollirà la botifarrada popular i, tot seguit, el castell de focs a càrrec dels Diables de Tona. El pregó de Festa Major se celebrarà a 2/4 d'11 de la nit a la plaça Major, i a 2/4 de 12 tindrà lloc el concert de versions i ball del fanalet amb el grup Waikiki, seguit de la sessió de DJ Tí fins a la matinada.
Dijous 11 de setembre: Diada Nacional i vespre de música
Coincidint amb la Diada, a les 12 del migdia s'hissarà la senyera al Puig, i a la 1 hi haurà vermut i actuació musical a la plaça Major. La jornada es tancarà amb un vespre de música electrònica i rumba a les 7 de la tarda, amb DJs de la zona i el concert de rumba de Niño Remedio y sus Compadres. També hi haurà foodtrucks per sopar a la plaça.
Divendres 12 de setembre: activitats infantils i correfoc
El divendres començarà amb l'espectacle infantil Fes-te estiu! a les 6 de la tarda, seguit de la xocolatada popular a les 7. A les 9 del vespre, els Diables de Tona tornaran a ser protagonistes amb el correfoc, i la música continuarà amb DJ Nandu al Centre Cívic i el concert de versions de Miops a les 11 de la nit.
Dissabte 13 de setembre: mercat, fideuada i gran concert
El dissabte serà intens, amb el mercat de Festa Major de 10 del matí a 2 del migdia a la plaça Major, i activitats com el partit de futbol benjamí del CF Calders, la festa d'escuma a les 11, i el concurs de dibuix infantil Calders Art al matí. A les 2 del migdia, es podrà gaudir d'una fideuada popular a la plaça Major, i a la tarda hi haurà la ballada de sardanes a les 6 de la tarda, el quinto de Festa Major a 2/4 de 8 del vespre i la missa vespertina a les 8 del vespre. El gran concert arribarà a les 11 de la nit amb Pascual i els Desnatats, seguit de la festa amb Farrist al Centre Cívic.
Diumenge 14 de setembre: gegants, havaneres i cloenda
L'últim dia començarà amb l'exhibició de ball de bastons a les 10 del matí i la ballada de gegants a les 11, amb la participació de la Colla Gegantera de Calders i els Bastoners de Moià. A les 12 del migdia tindrà lloc la missa solemne a la parròquia de Sant Vicenç, i a la 1 es farà el vermut popular.
A la tarda, l'esport i la cultura tornaran a ser protagonistes amb L'últim caga l'euga a 2/4 de 6 de la tarda a la zona esportiva de les Escomes, i la música posarà punt final a la Festa Major amb les havaneres del grup Serra de Marina a les 7 de la tarda, abans de la cloenda oficial a les 8 a la plaça Major.