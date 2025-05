Comença una nova edició de l'Espurnes Barroques que s'allargarà fins el 8 de juny

El festival Espurnes Barroques, que combina música, patrimoni i gastronomia en enclavaments barrocs de la Catalunya Central, arriba a la seva vuitena edició. Sota el lema Enjoia't!, ha programat quinze concerts -la meitat de producció pròpia i alguns dels quals amb dansa-, acompanyats de cinc tallers, dues taules rodones, dues instal·lacions artístiques, un dinar entre vinyes amb música, cinc conferències i una setantena d'accions socials i educatives. Ho farà al llarg de cinc caps de setmana ininterromputs entre el 9 de maig i el 8 de juny, incorporant nous enclavaments i realitzant actuacions en una vintena de municipis de cinc comarques diferents.

Un tast del cuiner Jordi Roca al primer acte del festival a Solsona

El primer acte del festival tindrà lloc al Consell Comarcal del Solsonès, a Solsona, el divendres 9 de maig a les 7 de la tarda. La soprano protagonista del cartell de l'edició d'enguany, Raquel Andueza, conversarà amb el prestigiós cuiner Jordi Roca, del Celler de Can Roca. Ambdós van perdre (i recuperar) la veu, i compartiran les seves experiències i la visió que en tenen com la joia més pròpia que permet expressar-nos. L'acte acabarà amb la presentació i tast de L'Espurnola, una gominola elaborada per Jordi Roca en col·laboració amb Eixarcolant dins el projecte Plantes Oblidades. Tot seguit s'inaugurarà la instal·lació Arrelant l'aire que l'artista mallorquina Júlia Febrer ha dut a terme després d'un projecte pedagògic amb alumnes de primària de dues escoles de Solsona i usuaris d'AMISOL.

L'endemà, dissabte 10 de maig a les 11 del matí, tindrà lloc el primer dels cinc tallers que el festival ha organitzat en les franges de dissabte al matí. Serà a la capella del Mas de Sant Joan de Sant Joan de Vilatorrada i, en aquesta ocasió, tindrà la veu com a protagonista i serà impartit per Raquel Andueza.

Callús s'incorpora a Espurnes Barroques acollint el concert inaugural i un mapping

Dissabte a les 7 de la tarda, a la Rectoria de Godmar de Callús, s'hi celebrarà el concert inaugural que oferirà una de les obres més singulars del catàleg bachià: L'ofrena musical. L'obra -interpretada per La Guirlande- es desplegarà alhora que ho farà un mapping creat per a l'ocasió pel videoartista Joan Rodón, de dLux.pro. La benvinguda, però, la donarà un especial retaule barroc provinent de l'ermita de Viladelleva, que enguany celebra el mil·lenari i que el públic podrà degustar convertit en xocolata (elaborat per Casa Dalmases) mentre es brinda amb un vi del celler Abadal.

Vins de varietats recuperades, mel i música daurada a Matamargó

Diumenge 11 de maig a 2/4 de 12 del migdia, Espurnes Barroques tornarà a obrir les portes de l'església de Matamargó, a Pinós, una cambra daurada de cinc retaules, per tal que aculli la proposta de The Delightful Pocket Company titulada La cambra d'ambre. Aquesta cambra era la joia de la corona de Caterina I de Rússia i va ser considerada "la vuitena meravella del món". Després d'escoltar la reconstrucció musical de la cambra es posarà en valor un projecte de vins experimentals de Torre Lluvià, fets per Ampans i la DO Pla de Bages. Cada diumenge es podrà tastar una varietat d'aquests vins no comercialitzats sota el guiatge d'un expert, i sempre acompanyats d'un aperitiu d'Eixarcolant, en aquesta ocasió daurat amb Mel Solsonina.

Raquel Andueza, protagonista del cartell del festival oferirà un concert a Castelltallat

A les 6 de la tarda del diumenge, a Sant Miquel de Castelltallat, la soprano Raquel Andueza, acompanyada pel seu grup La Galanía, presentarà obres del seicento italià, francès i ibèric. Andueza va perdre la veu fa vuit anys i l'ha tornat a recuperar fins al punt de poder tornar a cantar. És per això que, enjoiada amb un penjoll de malva i unes arracades de gavarrera -dues plantes adventícies que tenen propietats magnífiques per a la veu- va ser escollida pel festival com a imatge de la vuitena edició. A la sortida del concert, el tast que s'oferirà consistirà en una creació a partir d'aquestes plantes adventícies preparada per Eixarcolant i per Jordi Roca, que s'uniran a La Barroca, la cervesa del festival elaborada per Casa Dalmases.

Les entrades es poden comprar anticipadament a la web i, si no s'han exhaurit, a taquilla des de mitja hora abans de l'esdeveniment. Les entrades per als concerts tenen un cost de 22 euros (+3 euros a taquilla), per als tallers de 10 euros (+3 a taquilla) i per a les xerrades de 5 euros (+3 a taquilla).