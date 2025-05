El FABA viurà aquest dissabte la seva jornada central

El FABA culminarà la seva edició 2025 aquest dissabte amb una jornada plena de música, gastronomia i art a l'Anònima de Manresa, i per fer-ho es gaudirà d'un dia on transitar per múltiples llenguatges artístics en bona companyia.

A l'escenari hi haurà propostes que no deixaran ningú indiferent: Mainline Magic Orchestra desplegarà el seu directe freak i teatral; Maria Hein durà l'univers delicat i punyent de Katana; Pau Jorba Group, jazz amb múscul i arrels diverses, en coproducció amb el Festival de Jazz de Vic; Repion, les germanes Teresa i Marina Iñesta, faran vibrar l'Anònima amb un directe emocional i contundent, i Xenia oferirà un viatge sonor que fusiona electrònica, reggaeton, pop i drum and bass.

A més, des del territori arribaran dues veus potents: El Niño Índigo, entre hip-hop, soul i blues i Fatou Fongolimby Diallo, amb sons del Senegal i força femenina. L'art visual també tindrà el seu lloc: La historia abriga, instal·lació tèxtil d'Ocloyastudio, i el mural del col·lectiu Mondays i les fotografies de Joherball, entre vida i mort.

I tot plegat, acompanyat amb una proposta gastronòmica completa i les sessions imprescindibles dels selectors musicals Noah, Nunu Plans, Meri, PD Gufi i Dr Priuns per mantenir el cos viu fins al final.

NacióManresa és mitjà col·laborador del FABA.