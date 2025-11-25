25 de novembre de 2025

De Canendi Elegantia portarà a Sant Fruitós un concert dedicat a Anselm Clavé

L'ensemble interpretarà dissabte obres poc conegudes del compositor en el marc del bicentenari del seu naixement

Publicat el 25 de novembre de 2025 a les 11:48

L'ensemble vocal De Canendi Elegantia, format per vuit veus masculines provinents de l'Escolania de Montserrat, oferirà un concert especial al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages amb motiu del bicentenari del naixement del compositor Josep Anselm Clavé. L'actuació, titulada Josep Anselm Clavé i el seu temps: Renaixença, Associacionisme i República, s'inclou dins els actes commemoratius que celebren la figura i l'herència musical del mestre.

Un repertori insòlit i recuperat

Dirigit per Francesc Garrigosa, el concert proposa un recorregut per obres poc interpretades de Clavé, moltes de les quals fa més d'un segle que no han pujat a escena. Entre les peces seleccionades hi ha títols com Instrucción popular, Lo somni d'una verge, La nina dels ulls blaus i Pel juny, la falç al puny. El programa busca mostrar la riquesa musical i el compromís social que caracteritzaren la producció de Clavé, figura central del moviment coral i cultural de la Renaixença.

Data i espai de l'actuació

El concert tindrà lloc dissabte 29 de novembre a les 8 del vespre al Teatre Casal Cultural. L'organització espera una bona acollida del públic, atesa la singularitat del repertori i el prestigi del conjunt vocal.

Les entrades es poden adquirir en aquest enllaç.

 

