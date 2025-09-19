El Clam 2025 revelarà la seva programació amb una sessió de la Palma d'Or de Canes

El Clam 2025, Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, donarà a conèixer tota la seva programació el pròxim dimecres 2 d'octubre a les 8 del vespre, en una sessió especial als Cinemes Bages Centre de Manresa. L'acte inclourà la presentació de projeccions, convidats i premis d'honor, i culminarà amb l'estrena catalana d'Un simple accidente, la Palma d'Or de Canes 2025.
Una sessió especial per donar el tret de sortida al Clam
El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya prepara una sessió inaugural oberta a tot el públic per anunciar la seva cartellera completa. L'acte, que tindrà lloc el dimecres 2 d'octubre als Cinemes Bages Centre, comptarà amb la participació dels alcaldes de les dues ciutats organitzadores: Marc Aloy, per Manresa, i Alba Pérez, per Navarcles.
Durant la presentació es donaran a conèixer tots els actes del festival, incloent projeccions destacades, convidats internacionals i els premis d'honor d'aquesta edició. Segons l'organització, la programació d'enguany destaca per la seva "gran qualitat cinematogràfica", amb onze pel·lícules que ja han estat preseleccionades pels seus respectius països per competir als Oscars 2026.
L'esperada estrena d'Un simple accidente
Després dels parlaments i anuncis, el públic podrà gaudir de l'estrena a Catalunya d'una de les pel·lícules més esperades de l'any: Un simple accidente, del reconegut director iranià Jafar Panahi. Guanyadora de la Palma d'Or al Festival de Canes 2025, la cinta ja ha estat triada per l'Acadèmia del Cinema Francès per representar el país a la pròxima cerimònia dels Oscar.
El film, una comèdia amb rerefons profund, arrenca amb un accident de cotxe en què un expres polític creu haver trobat el seu antic torturador entre els ferits. A partir d'aquí es desplega una sorprenent investigació moral sobre venjança, identitat i divisió social. El Clam destaca que aquesta obra completa la triada de guardons dels grans festivals per a Panahi, que ja havia estat premiat a Venècia amb El círculo i a Berlín amb Taxi Teherán.
Una aposta per al cinema social i compromès
Amb aquesta sessió especial, el Clam reafirma la seva voluntat de portar a Catalunya el millor del cinema social internacional. La combinació de grans noms, estrenes exclusives i temàtiques que conviden a la reflexió torna a situar el festival com un dels referents dels circuit català. L'estrena d'Un simple accidente a Manresa suposa també un gest de confiança en el públic de la Catalunya Central, que podrà veure per primer cop a casa la pel·lícula que ha captivat jurats i crítiques arreu del món.
El festival, que té lloc entre Manresa i Navarcles, continua fidel a la seva missió d'utilitzar el cinema com a eina per al debat social i la transformació cultural, oferint una programació que combina grans produccions internacionals amb obres emergents de creadors independents. L'acte del 2 d'octubre és només el primer pas d'una edició que promet emocions fortes i reflexions profundes.