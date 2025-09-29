El COAC presenta a Manresa la tercera edició del cicle Mirades, amb l'aire com a protagonista

La seu de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) acollirà, a partir del dijous 2 d'octubre, la tercera edició del cicle Mirades, enguany dedicada a l'aire com a element. La mostra, patrocinada per Cosentino City Barcelona, presenta 22 fotografies de l'arquitecte i fotògraf Agustí Farrés i Crespi i es podrà visitar fins al 5 de desembre de 2025. Posteriorment, la proposta viatjarà a Vic, on s'inaugurarà el 22 de desembre.
L'aire com a fil conductor
El cicle Mirades té com a eix central els quatre elements de la natura -aigua, terra, aire i foc- i cada any dedica una exposició a un d'ells. En aquesta tercera edició, Farrés presenta un conjunt de 22 fotografies capturades en diferents indrets del territori on l'aire es converteix en el protagonista, ja sigui com a moviment, com a buit o com a atmosfera que envolta l'espai i l'arquitectura.
La inauguració tindrà lloc el dijous 2 d'octubre a la seu del COAC a Manresa i comptarà amb la presència de l'autor. A més, s'han programat dues trobades obertes amb el públic per aprofundir en l'obra i el procés creatiu: la primera, el dimecres 22 d'octubre a Manresa, i la segona, el dijous 15 de gener de 2026 a la seu del COAC a Vic.
Agustí Farrés, entre l'arquitectura i la fotografia
Agustí Farrés i Crespi exerceix la professió d'arquitecte des del seu despatx a Vic, on compagina els projectes d'arquitectura amb la docència i la seva vocació artística per la fotografia. La seva trajectòria l'ha portat a exposar a diferents espais de Catalunya i també a Madrid, a la Galeria Montsequi.
El seu treball ha estat reconegut amb diversos premis d'àmbit local i nacional, i ha participat en projectes editorials rellevants. Entre les seves publicacions destaquen Vic. Història de la ciutat, amb textos de Vicenç Pascual i Rodríguez, i The Water of Life, en col·laboració amb J. Mitjavila i R. Jiménez. La seva obra es caracteritza per una mirada que combina sensibilitat artística i perspectiva arquitectònica, amb una especial atenció a la relació entre espai, llum i entorn.
El cicle Mirades: patrimoni i elements naturals
El cicle Mirades és una iniciativa de la Demarcació de les Comarques Centrals del COAC que vol posar en valor el patrimoni local a través de la mirada artística sobre els elements naturals. L'objectiu és generar un recorregut expositiu de quatre anys en què cada edició se centra en un element -aigua, terra, aire i foc-, establint un diàleg entre la natura, l'arquitectura i les arts visuals.
A més, les obres que formen part d'aquestes exposicions passen a integrar-se a l'Arxiu Històric del COAC, garantint-ne la preservació i contribuint a la difusió del patrimoni arquitectònic i cultural del país.
Una cita amb la cultura visual i arquitectònica
La tercera edició de Mirades reforça la voluntat del COAC de vincular arquitectura i cultura visual amb una mirada contemporània. En aquest cas, l'element aire esdevé l'eix d'un recorregut artístic que convida a la reflexió i a la contemplació de l'espai.
Amb exposicions com aquesta, el COAC reafirma el seu compromís amb la difusió del patrimoni i la creació artística, tot oferint a la ciutadania un espai per apropar-se a noves formes de veure i entendre la relació entre la natura i l'arquitectura.