Les Jornades d'Art Barroc de Catalunya exhaureixen les places presencials i es podran seguir en línia

Les Jornades d'Art Barroc de Catalunya, que tindran lloc els dies 3 i 4 d'octubre a Manresa, han assolit ja el límit d'inscripcions per assistir-hi de manera presencial. Tot i això, les sessions es podran seguir en modalitat virtual de manera gratuïta -cal inscripció prèvia-, un fet que permetrà ampliar-ne l'abast i facilitar que persones interessades d'arreu puguin participar-hi. L'esdeveniment està organitzat pel Museu del Barroc de Catalunya i pel Departament d'Història de l'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i vol convertir-se en un punt de referència en l'estudi i la divulgació de l'art barroc en el conjunt de l'àmbit català.
Aquestes jornades reuniran especialistes de les principals universitats del país i també de la Catalunya Nord, que compartiran recerques i reflexions al voltant de les múltiples manifestacions artístiques del barroc. Des de la museografia del retaule fins a l'arquitectura, passant per la pintura, l'escultura, la devoció popular i les festes, les conferències i debats volen posar en valor la riquesa i la diversitat d'aquest període.
Un programa acadèmic complet i divers
La jornada inaugural tindrà lloc el divendres 3 d'octubre a l'Auditori de la Plana de l'Om amb la benvinguda institucional a 2/4 de 10 del matí. Tot seguit, començarà un seguit de ponències acadèmiques a càrrec de reconeguts experts. Joan Bosch Ballbona, de la Universitat de Girona, obrirà la sessió amb una conferència sobre la museografia del retaule, una de les grans expressions artístiques del barroc. A continuació, Francesc Miralpeix Vilamala, de la Universitat Autònoma de Barcelona, parlarà dels camins de la pintura, mentre que Julien Lugand, de la Universitat de Perpinyà, centrarà la seva aportació en les tècniques de pintura i daurat de la fusta.
Després d'una pausa, la jornada matinal continuarà amb Carme Narváez Casas, de la Universitat de Barcelona, que abordarà els reptes pendents en l'estudi de l'arquitectura barroca. Rosa Maria Creixell Cabeza, també de la UB, intervindrà amb la ponència De l'objecte a la casa, i Maria Garganté Llanes, de la UAB, analitzarà la relació entre devoció i festa en aquest període. La sessió es tancarà amb un debat final moderat per Miralpeix Vilamala, que permetrà als assistents intercanviar punts de vista i aprofundir en les aportacions.
A la tarda, les activitats es traslladaran al claustre del Museu del Barroc de Catalunya. Pep Paret Pey, del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, parlarà de les tasques de conservació i restauració. Tot seguit, es farà una sessió de comunicacions breus en què set investigadors i investigadores presentaran els seus projectes. La jornada es clourà amb una taula rodona sobre el repte de vincular el museu amb el territori, moderada per Francesc Vilà Noguera, director del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya. Hi participaran responsables de diversos museus i institucions, com el Bisbat de Vic, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, el Museu del Renaixement i el Museu de Valls.
Visites guiades i experiència sobre el terreny
El dissabte 4 d'octubre estarà reservat a les visites guiades per a les persones inscrites de manera presencial. El recorregut començarà a la Basílica de Santa Maria de la Seu, amb explicacions a càrrec d'Illán Holgado García i Anna Nadal Tenllado, que ajudaran a interpretar els elements barrocs d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Posteriorment, es visitarà el Santuari de la Cova de Sant Ignasi, amb la guia de Bonaventura Bassegoda Hugas i Joan Bosch Ballbona, que contextualitzaran l'arquitectura i les intervencions artístiques de l'època.
Aquestes visites tenen l'objectiu de complementar les sessions acadèmiques amb una experiència pràctica sobre el terreny, posant en relleu el patrimoni barroc manresà i el seu valor dins el conjunt del país.
Un altaveu per a la recerca en art barroc
Les Jornades d'Art Barroc de Catalunya neixen amb la voluntat de ser un espai de trobada entre investigadors, professionals del patrimoni i públic interessat en la cultura. L'objectiu és enfortir la recerca en aquest camp i donar visibilitat a unes manifestacions artístiques que, en molts casos, encara resten poc estudiades o difoses.
Amb la suma d'aportacions d'experts universitaris i professionals de museus i institucions culturals, les jornades pretenen obrir nous camins en l'estudi del barroc i posar en valor el llegat que aquest període ha deixat al conjunt del territori català. La possibilitat de seguir-les en línia obre també la porta a ampliar-ne l'impacte i fer accessible aquest coneixement a una comunitat més àmplia.
Amb les places presencials exhaurides i un programa intens d'activitats, la cita es confirma com una aposta ferma per convertir Manresa en un punt de referència en la recerca i difusió del patrimoni barroc de Catalunya.